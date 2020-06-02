Учёный оценил последствия мощной вспышки на Солнце

Старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров рассказал, что зафиксированная вспышка на Солнце не должна оказать заметного влияния на жизнь людей.

Само событие специалист счёл "интересным, но не выдающимся". Он также отметил, что это явление может стать предвестником более мощных вспышек.

— Солнечный цикл длится примерно 11 лет, максимум солнечной активности был зарегистрирован в 2014 году. И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности ещё много лет, его ожидать надо году в 2025-м, — приводит его слова РБК.

По словам Гончарова, вспышка привлекает к себе столько внимания из-за того, что она стала первой заметной за последнее время.