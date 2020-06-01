На Солнце впервые за три года зафиксирована мощная вспышка

На Солнце была зафиксирована мощнейшая вспышка впервые за три года, это может означать, что звезда входит в новый жизненный цикл, сообщает NASA.

29 мая скопление солнечных пятен — магнитных полей на поверхности светила — испустило излучение, которое зафиксировали астрономы. Это была первая вспышка класса М с октября 2017 года. Учёные следят за поведением этих пятен, выясняют, увеличиваются они или быстро исчезают. Это может быть предвестником того, что небесное тело прошло минимум и проснулось в новой фазе. А может быть, и нет, это станет ясно спустя некоторое время наблюдений.

— По мере того как Солнце проходит свой естественный 11-летний цикл, в котором его активность растёт и падает, количество солнечных пятен также увеличивается и уменьшается. NASA и NOAA (Центр отслеживания космической погоды. — Прим. Лайфа) отслеживают солнечные пятна, чтобы определить и предсказать прогресс солнечного цикла и в конечном счёте солнечную активность. В настоящее время учёные уделяют пристальное внимание числу солнечных пятен, поскольку оно является ключом к определению дат солнечного минимума, который является официальным началом солнечного цикла (25-го), — пояснили в NASA.

Для подсчёта астрономам требуется от полугода до года, увеличение числа солнечных пятен в этом месяце не означает, что в следующем они не сократятся вновь. Вспышка, которую излучили магнитные поля звезды, не является опасной для жителей Земли, поскольку планета защищена атмосферой. Кроме того, она была достаточно слабой для того, чтобы специалисты отправили предупреждение или чтобы повлиять на геомагнитное пространство нашей планеты. Тем не менее такие всплески могут нарушить работу GPS-сигналов и связи.