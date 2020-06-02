Медсестре, которая не была дома два месяца, устроили "свидание" с собакой. И это самое трогательное, что вы сегодня увидите

Медсестра красноярской больницы Неля Гасымова с 10 апреля работает в обсервации с пациентами, больными коронавирусной инфекцией. Всё это время она не видела свою собаку по кличке Луна. Однако недавно им удалось ненадолго встретиться.

Видео трогательного свидания опубликовал Telegram-канал "Красноярск № 1". В интервью паблику медсестра рассказала, что последние два месяца Луна живёт у её подруги, которая и решила устроить им встречу через забор.

На кадрах видно, как собака, завидев свою хозяйку, что есть силы тянет поводок и рвётся к девушке. При этом четвероногая любимица сопротивляется, когда её хотят увести домой.