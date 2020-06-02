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В Москве от коронавируса выздоровело более 88 тысяч пациентов

В мэрии напомнили, что переболевшие CoViD-19 могут стать донорами плазмы или социальными волонтёрами.

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Фото © Pixabay

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечилось ещё 6030 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 6030 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269, — уточнила она.

Вице-мэр напомнила, что переболевшие CoViD-19 могут стать донорами плазмы. Кроме того, они также могут стать социальными волонтёрами и помогать пациентам, которые борются с заболеванием дома.

Напомним, ранее Анастасия Ракова рассказала, как Москва смогла не повторить "итальянский сценарий" с коронавирусом. По словам вице-мэра столицы, максимальное число госпитализированных в столице было в десять раз меньше, чем в худших ожиданиях.

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