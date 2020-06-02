В Москве от коронавируса выздоровело более 88 тысяч пациентов

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечилось ещё 6030 человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 6030 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269, — уточнила она.

Вице-мэр напомнила, что переболевшие CoViD-19 могут стать донорами плазмы. Кроме того, они также могут стать социальными волонтёрами и помогать пациентам, которые борются с заболеванием дома.