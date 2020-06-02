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В Уральских авиалиниях спрогнозировали сроки возобновления полётов за рубеж

В компании считают, что процесс будут запускать в несколько этапов.

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Фото © Flickr / Sean MacEntee

Международное авиасообщение, вероятнее всего, возобновится в конце лета или в начале осени. Такое мнение высказал генеральный директор Уральских авиалиний Сергей Скуратов.

В августе-сентябре, возможно, откроют международные полёты, — приводит его слова РБК.

Он добавил, что процесс восстановления могут запустить в несколько этапов — например, сначала разрешат полёты в СНГ, а затем и в другие страны. Скуратов также не исключил, что будет снят запрет и на сообщение с Грузией.

Ранее в Росавиации предложили снимать ограничения на полёты в три стадии.

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