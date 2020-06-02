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СКР: "Похищенную" девочку в Кемерове посадили в багажник родители

В ведомстве объяснили, что заподозривший неладное очевидец всё не так понял.

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"Похищенную" в Кемерове девочку в багажник посадили родители. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Фото © VK / Кировский | Кемерово

В ведомстве отметили, что семья благополучная и с ребёнком всё в порядке.

По словам следователей, отец девочки был в шоке, когда узнал о появлении в СМИ сообщений о пропаже ребёнка.

Напомним, ранее в Кемерове очевидец сообщил правоохранителям, что видел, как двое взрослых мужчин посадили девочку приблизительно десятилетнего возраста в багажник автомобиля и скрылись. Отмечалось, что ребёнок не кричал и не звал на помощь.

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