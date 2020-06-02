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Глава Минздрава назвал условие для возвращения россиян к привычной жизни

Мурашко отметил, что ведомство уже делает всё необходимое для этого.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Жизнь россиян вернётся в привычное русло после того, как появится лекарство от CoViD-19, уточнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства подчеркнул, что российские специалисты работают в данном направлении.

Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, мы однозначно вернёмся в наше привычное русло, — приводит его слова РИА "Новости".

Заявление прозвучало в ходе онлайн-конгресса "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ отобрало 50 добровольцев для тестирования вакцины от CoViD-19.

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