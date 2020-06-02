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В Минпросвещения назвали условия проведения очных выпускных в школах

В ведомстве отметили, что в некоторых регионах прощание с учителями состоится в дистанционном формате.

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Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Формат проведения выпускных вечеров в школах будет зависеть от ситуации с CoViD-19 в каждом отдельном субъекте. Об этом рассказали представители Минпросвещения РФ.

Сотрудники горячей линии ведомства пояснили, что принимать решение о том, как дети будут прощаться со школой и учителями, будут власти регионов.

В Министерстве просвещения понимают, что в некоторых регионах можно будет провести их очно, а в каких-то регионах — дистанционно, — цитирует собеседника ТАСС.

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