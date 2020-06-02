В Минпросвещения назвали условия проведения очных выпускных в школах

Формат проведения выпускных вечеров в школах будет зависеть от ситуации с CoViD-19 в каждом отдельном субъекте. Об этом рассказали представители Минпросвещения РФ.

Сотрудники горячей линии ведомства пояснили, что принимать решение о том, как дети будут прощаться со школой и учителями, будут власти регионов.

— В Министерстве просвещения понимают, что в некоторых регионах можно будет провести их очно, а в каких-то регионах — дистанционно, — цитирует собеседника ТАСС.