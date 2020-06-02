В Совфеде одобрили закон об увеличении минимального пособия по уходу за ребёнком

В Совете Федерации одобрили законопроект об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребёнком до полутора лет в два раза — до 6752 рублей.

Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты, а с идеей об их повышении ранее выступил президент России Владимир Путин.

Кроме того, одной из норм одобренного Совфедом закона является увеличение максимального размера пособия для граждан, оставшихся без работы в период декретного отпуска, — до 13 504 рублей.

Изменения вносятся в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Отмечается, что документ разработан с целью урегулирования правоотношений, которые возникают из-за необходимости экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса.