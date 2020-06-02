Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с марта

Курс доллара на открытии торгов во вторник, 2 июня, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:01 (мск) американская валюта упала на 0,19% до 68,98 рубля. Последний раз курс доллара находился ниже 69 рублей 6 марта текущего года.

При этом к 10:21 доллар замедлил снижение и торговался на уровне 69,04 рубля.

Евро, в свою очередь, в начале торгов опустился на 0,3% до 76,75 рубля, но затем также замедлил снижение. К 10:21 европейская валюта достигла отметки в 76,82 рубля.