Курс доллара упал ниже 69 рублей впервые с марта

Курс доллара на открытии торгов во вторник, 2 июня, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 10:01 (мск) американская валюта упала на 0,19% до 68,98 рубля. Последний раз курс доллара находился ниже 69 рублей 6 марта текущего года.
При этом к 10:21 доллар замедлил снижение и торговался на уровне 69,04 рубля.
Евро, в свою очередь, в начале торгов опустился на 0,3% до 76,75 рубля, но затем также замедлил снижение. К 10:21 европейская валюта достигла отметки в 76,82 рубля.
Российская валюта укрепляется к доллару США и евро. Этому поспособствовал скачок нефтяных котировок под занавес прошедшей недели. 29 мая стоимость фьючерса на чёрное золото марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE достигла отметки $38,17 за баррель. Кроме того, на ситуацию с долларом оказали влияние массовые беспорядки в США.