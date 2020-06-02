В Нью-Йорке протестующие протаранили на авто группу полицейских — видео

BREAKING: Car runs into police officers during protest in Buffalo, New York; at least 2 injured pic.twitter.com/HDXJeh8W85— BNO News (@BNONews) June 2, 2020
В американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, протестующие после смерти Джорджа Флойда протаранили группу полицейских на автомобиле, пострадали минимум двое представителей правопорядка. Об этом сообщает BNO News.
Looters vandalized and stole from New York stores ahead of the city's 11 pm curfew. pic.twitter.com/xCcon6Wajr— The Hill (@thehill) June 2, 2020
Также участники беспорядков разграбили почти все бутики и торговые центры в Нью-Йорке, отмечает The Hill.
Напомним, массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах. Президент США Дональд Трамп заявил о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют Национальную гвардию.