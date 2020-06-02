В Нью-Йорке протестующие протаранили на авто группу полицейских — видео

В американском городе Буффало, штат Нью-Йорк, протестующие после смерти Джорджа Флойда протаранили группу полицейских на автомобиле, пострадали минимум двое представителей правопорядка. Об этом сообщает BNO News .

Также участники беспорядков разграбили почти все бутики и торговые центры в Нью-Йорке, отмечает The Hill .

Напомним, массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, вследствие чего он позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах. Президент США Дональд Трамп заявил о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют Национальную гвардию.