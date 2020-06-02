Реэкспорт революции. Кто устраивает цветные беспорядки в США

Волна массовых протестов, вызванная гибелью темнокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейскими в Миннеаполисе, продолжает нарастать. По сообщениям СМИ, за последние несколько дней американские власти задержали около 4100 нарушителей порядка. Из-за развернувшихся беспорядков в 40 городах США введён комендантский час.

Политолог и общественный деятель Анатолий Вассерман считает, что ситуация, которая сложилась в США, является закономерным продолжением социальной политики, которую проводили власти.

— Поскольку негры сейчас живут во всех 50 Соединённых государствах и в федеральном округе Колумбия, практически в любом населённом пункте, то их проблемы однотипны. Естественно, каждый раз, когда возникает очередной конфликт, связанный с насилием в отношении чернокожего, по всей стране поднимается протест. Но это относится не только к афроамериканцам, там в целом население изрядно перемешано, однако из-за сложившихся обстоятельств именно у негров проблемы самые острые. Они прежде всего связаны с отсутствием заработков. Недавно людям выдавали по 1200 долларов, но это весьма скромная сумма. Большой она может показаться где-нибудь в российском захолустье или в Киеве, а в Америке это стоимость аренды пары комнат на один месяц, разумеется, этих денег не хватило, — заявил Вассерман.

Эксперт напомнил, что для большинства афроамериканцев большой проблемой является и невозможность получить качественное образование и, как следствие, высокооплачиваемую конкурентную работу.

— Социальный фактор в США весьма тесно связан с расовым, дело в том, что большая часть американцев, хотя и не все, продолжают карьеру своих родителей — не в плане конкретного занятия, а в плане имущественного положения. Если ваши родители бедные, то они вряд ли смогут вам выделить деньги на занятия в престижном вузе, и если вам не удастся добыть кредит на образование, то вы тоже получите довольно слабое образование и естественным образом тоже будете работать на низкоквалифицированной работе. Большая часть американских негров уже несколько поколений подряд не имеют возможности выбиться из явной нищеты. Да, им государство изрядно доплачивает, чтобы обеспечить хоть какое-то спокойствие, но это не выход из положения, — пояснил Анатолий Вассерман.

Политолог Дмитрий Родионов отметил, что в ближайшее время протесты явно не прекратятся, так как реальных причин для того, чтобы их прекратить, нет.

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— Власти США предлагают решение проблем? Нет, они предлагают репрессии. После репрессий восставшие устраивают противодействие, поэтому в ближайшее время ни о каком снижении "накала борьбы" говорить не приходится. Либо власти пойдут на уступки, либо подавят протест силой. Внешне это очень похоже на цветную революцию, две другие составляющие действительно есть, это и широкий народный протест, и консолидация местных элит. Но по понятным причинам тут не хватает важнейшего фактора — иностранного влияния. Поэтому я полагаю, что природа американского протеста в другом и связана не с попытками насильственной смены власти, а с внутренними американскими проблемами, вызванными в том числе пандемией коронавируса, — отметил политолог.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян думает, что крайне важной причиной стала умышленная виктимизация американского общества по отношению к чернокожим, из-за которой люди крайне болезненно реагируют на любые трудности у негров.

— Пока это всё просто массовые беспорядки, связанные с крайне неконструктивным поведением американского чернокожего населения. Они выиграли в борьбе за гражданские права и не смогли принять этот выигрыш. В итоге они стали бороться ради борьбы, постоянно выискивая, где их ущемляют и обижают. Соответственно, любые намёки на то, что чёрных дискриминируют, там вызывают бурный протест. При этом большинство исследований говорит, что в 89% случаев проявлений расизма речь идёт о чёрном расизме. Это чёрные ведут себя излишне грубо, агрессивно и вызывающе. При этом тут же есть и социальный фактор, пандемия коронавируса крайне сильно увеличила безработицу среди населения США, поэтому протесты стали отличным поводом для того, чтобы пограбить. Тот же Трамп говорит, что 80% протестующих в Миннеаполисе — это приезжие, которые просто приехали на бучу, — подчеркнул эксперт.

Политолог и экономист Александр Роджерс полагает, что причиной протеста является умышленное разжигание конфликта со стороны представителей Демократической партии США, которые таким образом ведут борьбу с Дональдом Трампом.

— Как-то так случилось, что США, связавшись с Украиной, сами стали её напоминать. Этот бунт целенаправленно разжигают. Можете посмотреть, как конгрессмены "ходят в народ" и, пользуясь своей неприкосновенностью, мешают полицейским проводить аресты, точь-в-точь как это было на Майдане. Также скажу одну любопытную деталь: на сайте CNN некоторое время назад появилась программная статья, в которой обсуждалось, что США могут расколоться на три разных государства. Если мы приложим карту предполагаемых разломов государств к карте протестов, то они достаточно близко сойдутся. Но главный момент там заключается в том, что все они готовятся даже не к выборам, а к тому, что будет после выборов. Уже понятно, что проигравшая сторона результаты признавать не будет. Поэтому сейчас они вовсю используют имеющиеся у них ресурсы, например, Amnesty International требуют прекратить применять силу против погромщиков. А когда Трамп требует признать " Антифу" террористической организацией, он имеет в виду прежде всего выращенных Соросом уличных боевиков, которые активно участвуют в погромах, — сказал Роджерс.