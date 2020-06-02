В ГИБДД отказались ввести "число зверя" на номерах в Свердловской области

В Свердловской области не планируют начинать выдавать номера с кодом 666, так как у региона достаточно регистрационных знаков серии 196. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД РФ.

— Номера региона 196 у нас достаточно, хватит ещё не на один год, — цитирует собеседника РИА "Новости".

В ведомстве подчеркнули, что вводить шестёрки не собирались в принципе. В настоящее время в регионе используются комбинации 66, 96 и 196.