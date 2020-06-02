СМИ узнали детали плана восстановления занятости и доходов россиян

План восстановления экономики России, занятости и доходов населения содержит как уже объявленные меры — прямые выплаты на детей, увеличение пособия по безработице, так и ряд новых. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в проекте предлагаются следующие инициативы: с 1 января 2021 года реализовать новый порядок "прямых выплат" по больничным листам и пособиям, выплачиваемым в рамках соцстрахования россиянам с детьми;

с октября 2020 года установить минимальную ставку почасовой оплаты труда тех, кто устроился на неполный рабочий день, для борьбы "с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников";

создать "социальное казначейство для соцподдержки граждан;

предоставить возможность перевода госслужащих на дистанционную работу, а также обеспечить возможность перехода сотрудников на удалённый режим без заключения каких-либо дополнительных договоров.





В качестве поддержки и развития ИП, малого и среднего бизнеса в плане восстановления экономики предлагается отказаться от индексации страховых взносов на период 2021 года, внедрить механизм поддержки в наиболее пострадавших отраслях, а также установить "переходный" налоговый режим для налогоплательщиков.