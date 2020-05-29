Минпросвещения назвало дату всероссийского выпускного

Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам провести мероприятия, посвящённые выпускникам школ, 27 июня. Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер". Об этом сообщается на сайте ведомства.
— В целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, — говорится в сообщении.
В Минпросвещения отметили, что в финальную часть праздничной программы войдёт популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".