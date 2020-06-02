"Покойся с миром". Овечкин почтил память Джорджа Флойда

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался по поводу скандальной истории с погибшим афроамериканцем Джорджем Флойдом. Своим мнением он поделился в "Твиттере".

Хоккеист почтил память погибшего и признался, что ему "грустно наблюдать происходящее вокруг".

— Очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться, — написал он.

Овечкин также призвал людей беречь друг друга и свои семьи.