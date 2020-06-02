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Шестилетнюю девочку из Крыма мог убить и изнасиловать друг её отца

Мужчину уже задержали, он признался в преступлении.

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Подозреваемый в убийстве и изнасиловании девочки. Фото © СК РФ

В Крыму следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки, тело которой нашли накануне на берегу Северо-Крымского канала. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Днём 31 мая 2020 года отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить её до дома. После этого по пути следования мужчина совершил в отношении ребёнка преступление сексуального характера, затем столкнул её в воду. Данные обстоятельства в настоящее время подтверждены проведённой медицинской экспертизой, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина признался в преступлении. Следствие продолжается.

Напомним, шестилетняя девочка отправилась с отцом и его приятелем на рыбалку и исчезла. Взрослые выпивали и не заметили пропажи ребёнка. Об исчезновении внучки в полицию заявила бабушка. На поиски выдвинулись сотрудники полиции, МЧС, водолазы и волонтёры. Тело девочки нашли накануне на берегу Северо-Крымского канала. Следователи задержали отца убитой девочки, его подозревают в оставлении дочери в опасности.

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