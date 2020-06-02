Шестилетнюю девочку из Крыма мог убить и изнасиловать друг её отца

В Крыму следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки, тело которой нашли накануне на берегу Северо-Крымского канала. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

— Днём 31 мая 2020 года отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить её до дома. После этого по пути следования мужчина совершил в отношении ребёнка преступление сексуального характера, затем столкнул её в воду. Данные обстоятельства в настоящее время подтверждены проведённой медицинской экспертизой, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина признался в преступлении. Следствие продолжается.