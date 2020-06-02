Лайф узнал, как жила семья, в которой нашли истощённую малышку с обмороженными ногами

Девочку, которую нашли с обмороженными ногами в Брянской области, ранее удочерили вместе с сестрой. При этом, как сообщает источник Лайфа, отец был против этого и не воспринимал малышку вообще, приёмной дочерью занималась только мать. По данным источника, второго приёмного ребёнка чета отдала обратно через полгода, так как не справилась с воспитанием.

Оказалось, что ноги у девочки обморожены ещё с зимы, а истощение настолько сильное, что она не может проглотить еду. Отмечается, что в отношении малышки не применяли физическую силу, однако ребёнок был предоставлен сам себе. В распоряжении Лайфа оказались кадры из дома, где и нашли девочку.

Соседи говорят, что глава семейства периодически уходил в продолжительные запои. В такие дни его жена забирала детей и уезжала к маме.

— Они тут водку пили. Когда это случилось, он уже на следующий день шёл пьяный с утра. Я ещё думаю, такая ситуация, а он ходит преспокойно себе, — рассказала одна из соседок.

При этом ничего плохого о приёмной матери женщина не сказала, но осудила её за то, что она оставила дочь с пьющим мужем.

Ранее Лайф сообщал, что в частном доме в Брянске нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными ногами. Ребёнка забрали в отделение детской областной больницы. Следственный комитет возбудил уголовные дела.