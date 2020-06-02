Житель Екатеринбурга заявил, что спецназ застрелил его сына за кражу четырёх рулонов обоев. У Росгвардии другая версия

Первая информация о происшествии появилась в местной прессе ещё накануне. Так, портал "Екатеринбург онлайн" написал, что 31 мая во время штурма квартиры в Кировском районе города по улице Рассветной был убит парень, который украл четыре рулона обоев. Издание приводило данные из полицейского отчёта, где якобы разъяснялось, что 27-летний Владимир совершил кражу из магазина "Лео" на улице Высоцкого. Будучи уличённым в преступлении, он побежал к себе домой. В погоню за ним бросились двое мужчин, по-видимому, охранники магазина. Именно они, предположительно, и вызвали полицию к дому подозреваемого, когда потеряли его след. Кадры погони за предполагаемым вором тоже оказались в распоряжении СМИ. На них видно, как Владимир спешно заходит в подъезд, при этом никаких обоев, украденных или нет, при себе у него не было. Зато у одного из мужчин, которые преследовали его, отчётливо виден предмет, похожий на ледоруб.
Видео погони за предполагаемым вором "Екатеринбург онлайн"
Затем события развивались следующим образом. Оперативники пытались попасть в квартиру подозреваемого, но пустить их к себе он отказался. Это подтверждает и отец Владимира, которого полицейские попросили приехать на место — "на переговоры", и силовики. Затем показания расходятся. Известно лишь, что сын позволил отцу войти внутрь, а спустя несколько часов начался штурм, в результате которого молодой человек погиб от огнестрельного ранения сотрудника СОБРа.
Лайф поговорил с отцом убитого парня. В последнем разговоре с ним сын открестился от кражи.
Рассказ отца застреленного уральца
Видео © LIFE
— Я спросил у него: "Мне говорят, ты обои какие-то украл". Он ответил: "Я за всё заплатил. Пусть не врут, пусть не врут", — пересказывает Анатолий Алексеевич.
К слову, в поступившем в редакцию комментарии Росгвардии речи о краже тоже не идёт. Там говорится о разбойном нападении, сопротивлении при задержании, а также о том, что при входе в квартиру спецназовцы увидели "направленный на них автомат Калашникова".
— До привлечения спецназа Росгвардии для задержания ранее судимого за незаконный оборот наркотиков подозреваемого он совершил разбойное нападение в магазине, где угрожал ножом персоналу (в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ). Затем правонарушитель оказал активное сопротивление и нанёс травмы пытавшемуся его задержать сотруднику полиции, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь. После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого было принято решение на штурм. Сотрудники СОБРа при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, — говорится в сообщении ведомства. — Учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников, было принято решение на открытие огня.
Родители погибшего с этой версией в корне не согласны, начиная от "приписанной", по их словам, судимости до автомата. На вопрос о том, почему парень убегал от охранников, если ничего не крал, и зачем так отчаянно сопротивлялся полицейским (ещё до прибытия спецназа), родственники отвечают: "Просто испугался". Отец рассказывает, что, когда сын пускал его в квартиру, он действительно брызнул из баллончика в глаза оперативнику, который якобы пытался войти в дверь вслед за ним. Но эти действия он считает вполне оправданными.
- Из баллончика? Брызнул. Ну, а как, если к тебе врываются..., - рассуждает мужчина.
В пресс-релизе Росгвардии также говорится, что при подозреваемом помимо автомата была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Но близкие утверждают, что у Владимира была только "пневматика и пульки пластмассовые" — парень увлекался страйкболом. Кроме того, отец обмолвился, что у сына был нож, "чтобы обои резать". Но рулонов с обоями, как уже отмечалось ранее, на видео с погоней рассмотреть не удалось. В рюкзаке тоже было пусто: со слов матери, там были только деньги — солидная сумма, около 50 тысяч рублей, которых точно хватило бы на покупку обоев.
По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, в этой истории действительно много несостыковок и деталей, в которых придётся разбираться следствию. Во многом она винит информационную политику силовых структур региона, которые, по её словам, "как воды в рот набрали" (комментарии Росгвардии и регионального управления Следкома появились у журналистов только 2 июня, спустя почти двое суток после произошедшего. — Прим. ред.). Хотя в их интересах было бы сразу разъяснить, почему в квартиру подозреваемого прорывались с боем.
Татьяна Мерзлякова: "Я не знаю, с какой натяжкой можно превращать этого молодого человека в террориста"
Видео © LIFE
— Только сейчас появились поправки в закон "О полиции", в них разрешается заходить внутрь жилья и так далее, но, на мой взгляд, это не тот случай, — заявила омбудсмен. — Я не знаю, с какой натяжкой можно превращать этого молодого человека в террориста. Я не исключаю, что могло быть совершено преступление, что могла быть кража или грабёж, я не исключаю каких-то других нарушений закона со стороны этого молодого человека, но вламываться в квартиру, привлекать силы быстрого реагирования, а в итоге человека, в общем-то, не стало, — это неправильно и негуманно.
Историей заинтересовалось региональное управление СКР. Сегодня в пресс-службе ведомства сообщили о "незамедлительной доследственной проверке", в ходе которой обещают проверить действия силовиков.
— В рамках доследственной проверки следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда в доме, где произошёл данный инцидент. Истребована и анализируется должностная документация, регламентирующая действия сотрудников силовых структур, принимавших участие в мероприятиях по задержанию лица, подозреваемого в совершении разбойного нападения, — указано в сообщении пресс-службы ведомства.
По словам отца убитого, спецназ выпустил как минимум четыре пули — столько пробоин он якобы насчитал на мебели и двери. Сколько из них попали в цель, неизвестно, но, когда всё закончилось, парень ещё был жив. Анатолий Алексеевич уверен, что его сына вполне можно было спасти, если бы скорая приехала на вызов быстрее, хотя бы так же быстро, как на помощь полицейскому, которому его сын брызнул в лицо из баллончика за несколько часов до штурма.
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