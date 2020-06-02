Житель Екатеринбурга заявил, что спецназ застрелил его сына за кражу четырёх рулонов обоев. У Росгвардии другая версия

Первая информация о происшествии появилась в местной прессе ещё накануне. Так, портал "Екатеринбург онлайн" написал, что 31 мая во время штурма квартиры в Кировском районе города по улице Рассветной был убит парень, который украл четыре рулона обоев. Издание приводило данные из полицейского отчёта, где якобы разъяснялось, что 27-летний Владимир совершил кражу из магазина "Лео" на улице Высоцкого. Будучи уличённым в преступлении, он побежал к себе домой. В погоню за ним бросились двое мужчин, по-видимому, охранники магазина. Именно они, предположительно, и вызвали полицию к дому подозреваемого, когда потеряли его след. Кадры погони за предполагаемым вором тоже оказались в распоряжении СМИ. На них видно, как Владимир спешно заходит в подъезд, при этом никаких обоев, украденных или нет, при себе у него не было. Зато у одного из мужчин, которые преследовали его, отчётливо виден предмет, похожий на ледоруб.

Видео погони за предполагаемым вором "Екатеринбург онлайн"

Затем события развивались следующим образом. Оперативники пытались попасть в квартиру подозреваемого, но пустить их к себе он отказался. Это подтверждает и отец Владимира, которого полицейские попросили приехать на место — "на переговоры", и силовики. Затем показания расходятся. Известно лишь, что сын позволил отцу войти внутрь, а спустя несколько часов начался штурм, в результате которого молодой человек погиб от огнестрельного ранения сотрудника СОБРа.

Лайф поговорил с отцом убитого парня. В последнем разговоре с ним сын открестился от кражи.

Рассказ отца застреленного уральца Видео © LIFE

— Я спросил у него: "Мне говорят, ты обои какие-то украл". Он ответил: "Я за всё заплатил. Пусть не врут, пусть не врут", — пересказывает Анатолий Алексеевич.

К слову, в поступившем в редакцию комментарии Росгвардии речи о краже тоже не идёт. Там говорится о разбойном нападении, сопротивлении при задержании, а также о том, что при входе в квартиру спецназовцы увидели "направленный на них автомат Калашникова".

— До привлечения спецназа Росгвардии для задержания ранее судимого за незаконный оборот наркотиков подозреваемого он совершил разбойное нападение в магазине, где угрожал ножом персоналу (в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ). Затем правонарушитель оказал активное сопротивление и нанёс травмы пытавшемуся его задержать сотруднику полиции, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь. После безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого было принято решение на штурм. Сотрудники СОБРа при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, — говорится в сообщении ведомства. — Учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников, было принято решение на открытие огня.

Родители погибшего с этой версией в корне не согласны, начиная от "приписанной", по их словам, судимости до автомата. На вопрос о том, почему парень убегал от охранников, если ничего не крал, и зачем так отчаянно сопротивлялся полицейским (ещё до прибытия спецназа), родственники отвечают: "Просто испугался". Отец рассказывает, что, когда сын пускал его в квартиру, он действительно брызнул из баллончика в глаза оперативнику, который якобы пытался войти в дверь вслед за ним. Но эти действия он считает вполне оправданными.

- Из баллончика? Брызнул. Ну, а как, если к тебе врываются..., - рассуждает мужчина.

В пресс-релизе Росгвардии также говорится, что при подозреваемом помимо автомата была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Но близкие утверждают, что у Владимира была только "пневматика и пульки пластмассовые" — парень увлекался страйкболом. Кроме того, отец обмолвился, что у сына был нож, "чтобы обои резать". Но рулонов с обоями, как уже отмечалось ранее, на видео с погоней рассмотреть не удалось. В рюкзаке тоже было пусто: со слов матери, там были только деньги — солидная сумма, около 50 тысяч рублей, которых точно хватило бы на покупку обоев.

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, в этой истории действительно много несостыковок и деталей, в которых придётся разбираться следствию. Во многом она винит информационную политику силовых структур региона, которые, по её словам, "как воды в рот набрали" (комментарии Росгвардии и регионального управления Следкома появились у журналистов только 2 июня, спустя почти двое суток после произошедшего. — Прим. ред.). Хотя в их интересах было бы сразу разъяснить, почему в квартиру подозреваемого прорывались с боем.

Татьяна Мерзлякова: "Я не знаю, с какой натяжкой можно превращать этого молодого человека в террориста" Видео © LIFE

— Только сейчас появились поправки в закон "О полиции", в них разрешается заходить внутрь жилья и так далее, но, на мой взгляд, это не тот случай, — заявила омбудсмен. — Я не знаю, с какой натяжкой можно превращать этого молодого человека в террориста. Я не исключаю, что могло быть совершено преступление, что могла быть кража или грабёж, я не исключаю каких-то других нарушений закона со стороны этого молодого человека, но вламываться в квартиру, привлекать силы быстрого реагирования, а в итоге человека, в общем-то, не стало, — это неправильно и негуманно.

Историей заинтересовалось региональное управление СКР. Сегодня в пресс-службе ведомства сообщили о "незамедлительной доследственной проверке", в ходе которой обещают проверить действия силовиков.

— В рамках доследственной проверки следователями СКР опрашиваются сотрудники Росгвардии и полиции, принимавшие участие в задержании подозреваемого, жильцы подъезда в доме, где произошёл данный инцидент. Истребована и анализируется должностная документация, регламентирующая действия сотрудников силовых структур, принимавших участие в мероприятиях по задержанию лица, подозреваемого в совершении разбойного нападения, — указано в сообщении пресс-службы ведомства.