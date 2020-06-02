Убьёте машину и не разбогатеете. Как выживают курьеры Почты России и почему на своём автомобиле там невозможно заработать

В марте 2020 года Почта России снизила стоимость курьерской доставки со 199 до 100 рублей. Но на количестве желающих трудоустроиться курьером это никак не сказалось. На собеседования приходят десятки людей, готовых на личных автомобилях развозить посылки. Ведь обещают тут хорошие деньги — больше 3000 рублей в день, и это при неполной занятости. Правда, это только обещания. Автор Лайфа прошла собеседование, отработала тестовый день с курьером Почты России и выяснила, как именно ваши покупки в интернет-магазинах попадают к вам домой.

Сходить в отделение Почты России в период пандемии — повод выйти из дома и экстремальное приключение: спросят пропуск или нет, есть там коронавирус или сегодня мне повезёт. В отделении, как обычно, очередь. Но из-за обязательной дистанции в полтора метра она кажется ещё длиннее.

— Заказывайте доставку в следующий раз, если не хотите тут ждать, — громко возмутилась сотрудница Почты России.

Заказать доставку можно через приложение почты за 100 рублей наличными. Но из этих денег курьеру достанется только часть.

Как устроиться на работу?

На сайте Почты России в разделе "Вакансии" нужно выбрать должность, система перенаправит вас на HH.ru, где можно откликнуться на предложение. Через пару дней вам позвонит менеджер и пригласит на собеседование.

Фото © ТАСС / Саяпин Владимир

Недалеко от станции метро "Первомайская" в Москве находится центр подбора персонала.

— Девушка, вы что, на водителя-курьера пришли устраиваться? Шутите? Ну идите. Вам в 114-й кабинет, — ухмыльнулся охранник.

В указанном кабинете уже сидело более 50 человек. Из них только две девушки. Большинство соискателей — выходцы из Средней Азии. Менеджер попросила поднять руки тех, кто готов работать курьером на своём автомобиле. Таких оказалось треть пришедших. Остальные хотели работать на машинах Почты России: Lada Largus или "газели". Нас попросили заполнить анкеты, пока менеджер рассказывала об условиях труда.

В чём разница между своим и чужим авто?

Курьерская доставка за 100 рублей — это только часть заказов. В основном курьеры развозят письма и посылки EMS и доставки из онлайн-магазинов.

Если курьер работает на своём автомобиле, он может совмещать занятость в Почте России с любой другой. Главное — работать по графику 2/2 либо 5/2. В день можно брать от 15 до 30 посылок, к ним же относятся заказные письма. Доставка одной посылки стоит 126 рублей — это без налогового вычета, то есть за одну доставку курьер получит около 110 рублей.

— В день у вас будет выходить минимум две с половиной тысячи, максимум — четыре тысячи рублей. Вполне хорошие деньги, — сказала менеджер.

Бензин водитель оплачивает самостоятельно. Амортизацию и техобслуживание своего автомобиля — тоже. Санитарная книжка не требуется. Врачи перед выездом курьера не проверяют. Выплаты два раза в месяц. Отпуск и больничный не оплачиваются.

В приоритете Почты России, по словам менеджера отдела кадров, сотрудники на машинах организации. Они трудоустраиваются официально — по трудовому договору. График 2/2 с 8 до 20:00. Оклад — 38 тысяч рублей, всё остальное — премии за доставку. В начале карьеры сотрудник будет только отвозить посылки адресатам, когда поднаберётся опыта, сможет ещё и забирать заказы у отправителей, доставлять посылки с наложенным платежом — другими словами, курьеру доверят переносную онлайн-кассу.

Фото © LIFE

— Зарплата в среднем 50–70 тысяч рублей, зависит от ответственности курьера. Для графика 2/2 прекрасно, я думаю. Ещё и компания белая, — менеджер продолжала убеждать соискателей, как им может повезти.

Сотрудникам на "почтовых" машинах оплачивают бензин, техобслуживание, а ещё они, как мы узнали позже, могут бесплатно ездить по платным дорогам на фирменных автомобилях. Это очень экономит время курьера, ведь он объезжает пробки на МКАД и успевает доставить все посылки. А ещё официальные водители Почты России получают медицинские книжки, могут рассчитывать на оплачиваемый отпуск и больничный. И каждое утро перед выездом на смену их осматривает врач.

— В день вы максимум будете проезжать 120–150 км. Иногда 200 км, но это редко. Работа начинается в УКД (участок курьерской доставки. — Прим. Лайфа), который вам удобен: в Щёлкове или в Мытищах. А маршрут может быть построен по ближайшим населённым пунктам. Например, из Мытищ вас могут отправить в Химки или в Королёв. Но тоже не всегда, — добавила менеджер, собирая анкеты соискателей.

Если будущих водителей всё устраивало, они могли оставить копии своих документов в отделе кадров, через два дня им обещали перезвонить. Тем, кто сомневался, предложили тестовый день: соискателя прикрепляют к опытному водителю-курьеру, и он вместе с ним ездит на заказы. Нам обещали "тест" на полдня, но получилось немного иначе.

Точка старта — УКД

К восьми утра на участке курьерской доставки в Мытищах уже было не пройти. Курьеры по кучкам раскладывали посылки, которые им нужно отвезти, обзванивали клиентов, уточняли, смогут ли те принять сегодня посылку. На тестовый день пришло несколько человек, каждого прикрепили за уже суетящимся водителем-курьером.

Фото © LIFE

— Это Михаил (имя изменено), вы с ним сегодня катаетесь, — сказал мне начальник смены.

Михаил отвёл меня к своему столу, показал на посылки.

— Это сегодня повезём в Зеленоград, часам к семи вернёмся. Пока можешь обзванивать получателей, предупреждай, что мы в течение дня им привезём посылки. Только не с личного звони, а с рабочего, иначе задолбают потом, — сказал Михаил и протянул старый телефон, который при нажатии на сенсорный экран издавал булькающий звук.

Около десяти утра мы сели в машину. Синяя Lada Largus, на двери написано "Почта России". Внутри прокурено, на сиденьях дырки от угольков сигарет. Водителя и пассажира от посылок отделяет серая пластиковая стенка, к которой прибиты крючки с сердечками. Михаил повесил на них медицинскую маску. В бардачок кинул перчатки. Он работает в Почте России уже больше трёх лет, поэтому ему доверили кассу: сегодня мы будем не только отвозить посылки, но и забирать.

Пока Михаил пошёл за печатью и весами, которые нужны для приёмки посылок, ко мне подошёл другой курьер.

Фото © LIFE

— Ты на нашей машине ездить будешь? Как на своей? Не будь дурой. Машину угробишь, ничего не заработаешь, — мужчина стал говорить шёпотом. — Садись сразу на нашу. У нас каждую неделю такие на своих приходят, через два дня сбегают. Ты пойми, мы можем прийти к шести утра и сами отобрать себе заявки на одном удобном пятачке. Ну и старший смены нам даёт нормальные маршруты. А тем, кто на своих, достаются объедки: всякие СНТ, деревни, дальние районы. Ты там подвеску оставишь, а зарплата смешная. Понимаешь?

Я кивнула. Михаил завёл Largus со словами: "Наконец-то поехали".

Норма, которую он должен выполнить за один день, — 32 посылки. Если отвозит больше, получит 80 рублей за каждую. Помимо этого, Михаилу нужно принимать посылки, сколько их нужно принять — неизвестно. Об этом он узнаёт из специального приложения. В день, когда мы поехали в Зеленоград, таких заказов на отправление было около десяти.

Время не ждёт. Ждут люди

По Зеленограду Михаил развозит посылки больше трёх лет, поэтому по городу ездит без навигатора. В течение первого часа мы развезли три посылки, поехали оформлять отправление и застряли у клиента на 40 минут — женщина отправляла посылку на Камчатку, по телефону в Почте России ей сказали, что доставка будет стоить две-три тысячи рублей. Но курьерская программа после взвешивания и замеров коробок насчитала шесть тысяч. Клиентка не могла решиться на трату таких денег.

— Ритм потеряли, день наперекосяк пойдёт, — сказал Михаил.

Действительно, оставшуюся часть дня нам приходилось кружить по городу, бежать на заказы. Иногда вдвоём, если заказ был в одном доме, но в разных квартирах. А иногда я оставалась в машине и обзванивала клиентов, предупреждая, что мы будем в течение часа, а Михаил бегал с посылками. В обычные дни он всё делает в одиночку.

Одна из коробок от AliExpress была очень мятой. Курьер решил отнести её сам, потому что клиенты очень часто начинают возмущаться и требуют вернуть деньги за доставку.

— Бывает, скандалят. У всех же всегда во всём виноват курьер. Может, некоторые курьеры и косячат. Но вот смотри: нам на доставку посылки выделяется пять-десять минут, а на оформление заказа — пятнадцать-двадцать. Но клиенты этого не понимают. Одни начинают думать, как та женщина с коробками для Камчатки, другие, чаще всего организации, говорят: "Езжайте на другой конец города, оформите там пропуск, потом приезжайте к нам за накладной, а потом поедете на склад, чтобы загрузить заказ". Раньше я ввязывался в такие истории, а потом поговорил с начальником смены, чтобы подобные заказы вообще не брать, раз груз у них не готов, — говорит Михаил.

Чтобы ему получить не только 38 тысяч оклада, но и премию, он должен доставить минимум 97% посылок, которые загрузил на УКД. То есть он должен успеть до 20:00 развезти всё, что забрал утром. Если клиент не может принять заказ, не берёт трубку или курьер не успевает, количество возвратившихся посылок на УКД увеличивается. 96% выполненных доставок — курьер лишается премии. Со сбором заказов требования аналогичные. В апреле Михаил получил около 54 тысяч рублей. Можно было заработать больше, если бы он работал сверх нормы, но это не всегда получается.

Апрель 2020 года для водителей – курьеров Почты России был тяжёлым, почти как предновогодние или предпраздничные дни, когда посылок настолько много, что в УКД даже зайти невозможно. Поэтому почта набирает курьеров на своих авто, которые за копейки готовы развозить заказы. Кроме того, почта сотрудничает с таксистами. Водители Gett-taxi могут приехать в УКД и взять 15–20 посылок. Но со своей работой таксисты справляются хуже: могут отметить в программе, что доставили письмо, а сами его или выбрасывают, или просто не доставляют. Где потом эти посылки искать — неизвестно.

Фото © ТАСС / Саяпин Владимир

Около 19:00 мы отвезли последнюю посылку. Михаил повесил медицинскую маску обратно на крючок. Это средство защиты курьеры, как правило, надевают в Зеленограде только тогда, когда идут в суд или в организации, где без масок не пускают. К обычным людям могут прийти и без маски, и без перчаток.

— До середины апреля нам не выдавали ничего. Кто хотел, тот сам покупал и носил. А вот где-то ближе к 15 апреля всем выдали маски и перчатки. Но никого не заставляют надевать. Хочешь — носи. Как летом будем в них, я вообще не представляю, — добавил курьер.

На вопрос, почему среди курьеров так мало девушек, Михаил ответил, что посылки могут достигать 32 килограммов. А ещё на машинах Почты России стоят только механические коробки передач, не каждая девушка умеет ими управлять.

Вечером на УКД было пусто. Водители приезжали, сдавали отчётные документы, возвращали кассы и машины. Шли на общественный транспорт, чтобы разъехаться по домам. На своей машине действительно особо не заработаешь: тут только на бензин пришлось бы потратить 1000 рублей, за проезд по платной дороге туда-обратно — 680 рублей, да и курьеру на своей машине 30 с лишним посылок уже бы не досталось — таксисты и свои сотрудники всё расхватывают.

Только тут, в УКД, я поняла, что мы с Михаилом ни разу за день не поели. Не успели об этом даже подумать. Зато доставили всё, что было нужно. Хотя бы за тестовый день с Лайфом его не оштрафуют.