Чиновница готова отстаивать свою невиновность из любой точки мира. Лайф, кажется, знает, почему ей это удобней из Лондона

Бывшую главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко заочно арестовали по обвинению в получении взяток почти на 80 миллионов рублей. Бывшая чиновница отрицает свою вину, но у себя в фейсбуке и прямо из Лондона. Лайф выяснил, почему на самом деле силовики должны искать экс-главу Нижнего Новгорода.
Елизавета Солонченко — бывший мэр Нижнего Новгорода — заочно арестована по обвинению в получении взятки почти на 80 миллионов рублей. Сейчас экс-чиновница находится в Англии, оттуда оперативно отвечает следствию в собственном аккаунте соцсети: "Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся и буду отстаивать свою невиновность — и в суде первой инстанции, и в любых других судах в любой точке мира".
Елизавета Солонченко иронично отвечает на заочный арест из Лондона. Фото © Facebook / Елизавета Солонченко
Заочно арестованная в последние дни мая нижегородским судом Солонченко, кажется, действительно готова отстаивать свои права из любой точки мира, но только не в России, куда возвращаться не хочет, поскольку здесь её наверняка задержат. Лайф выяснил, почему силовики на самом деле могли заинтересоваться бывшим мэром Нижнего Новгорода.
Бизнес для всех мужей, их партнёров и родственников
В сентябре 2018 года в Нижнем Новгороде разгорелся скандал с коррупцией при поставках продуктов питания в школы и детсады. Выяснилось, что Единый центр муниципального заказа (ЕЦМЗ), который кормит большую часть нижегородских школ, много лет закупает товары у связанных с ним лиц. При этом чиновники нарушают законы и отдают контракты только определённым фирмам. За несколько лет расследования на скамье подсудимых оказалось несколько чиновников, в том числе бывший нижегородский министр сельского хозяйства. Как выяснил Лайф, среди партнёров скандального ЕЦМЗ, директор которого тоже обвинён во взятке, есть и фирмы, связанные с бывшей главой Нижнего Новгорода Елизаветой Солонченко.
Елизавета Солонченко, бывшая глава Нижнего Новгорода. Фото © Городская дума Нижнего Новгорода
Когда экс-чиновница занимала кресло главы города, она могла повлиять на выбор поставщика продуктов питания для детских школ. Потому как обеспечением питанием школ занимается ЕЦМЗ, полностью подконтрольный городским властям.
Город, к примеру, закупал продукты для школ у "Нижегородской логистической компании" (НЛК), которой руководит Евгений Тенилов — партнёр бывшего мужа Солонченко. У мужчин совместный бизнес, как раз в сфере торговли продуктами питания. Кроме того, Тенилов раньше руководил тем самым городским предприятием ЕЦМЗ, которому теперь продаёт свои товары. А если верить данным СМИ, компания Тенилова не производит, а только перепродаёт продукты городским властям: школам, дошкольным и оздоровительным учреждениям.
На этом связи семьи Солонченко с поставщиками питания не заканчиваются. Сама бывшая чиновница владела десятком продуктовых бизнесов, долю в которых имели её бывший и нынешний мужья. В публикациях СМИ об уголовном деле упоминается фирма ВКТ, занимавшаяся поставками продуктов питания.
ВКТ принадлежит родственнице бывшего мужа Елизаветы Солонченко. Интересно ещё и то, что адрес организации совпадает с адресом фирмы НЛК, которой руководит партнёр бывшего мужа Солонченко.
Без лишних торгов
Последние годы обеспечивающий питанием нижегородских школьников и детсадовцев ЕЦМЗ постоянно крутится в воронке скандалов. По вине предприятия происходили массовые заражения инфекциями школьников и детсадовцев. Недавно выяснилось, что работник пищеблока нижегородской школы № 47, где за питание отвечает ЕЦМЗ, болен дизентерией.
В прошлом году против руководителя предприятия возбудили уголовное дело. Федеральная антимонопольная служба обвинила чиновников, ответственных за поставки питания, в манипуляциях с закупками продуктов — заказы разбивались на десятки контрактов стоимостью менее 100 тысяч рублей, что позволяло обойти установленные законом требования торгов.
Учиться, учиться и на суд не торопиться
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко после возбуждения первого уголовного дела против городского поставщика продуктов питания оперативно уехала из страны. Сейчас она проживает в Англии вместе с семьёй и изучает управление городом в Лондонской школе экономики и политических наук.
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко возле Лондонской школы экономики. Фото © Facebook / Елизавета Солонченко
Отстаивать свою невиновность из Лондона бывшей главе Нижнего Новгорода действительно удобнее. Ведь в родном городе её ждут не только близкие, освоившие высокодоходные контракты на школьное питание. Силовиков наверняка заинтересуют схемы перепродажи продуктов городским социальным предприятиям, налаженные бывшей главой города ещё до спешного отъезда на учёбу в Лондонскую школу экономики, больше похожего на бегство.
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