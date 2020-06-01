Чиновница готова отстаивать свою невиновность из любой точки мира. Лайф, кажется, знает, почему ей это удобней из Лондона

Бывшую главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко заочно арестовали по обвинению в получении взяток почти на 80 миллионов рублей. Бывшая чиновница отрицает свою вину, но у себя в фейсбуке и прямо из Лондона. Лайф выяснил, почему на самом деле силовики должны искать экс-главу Нижнего Новгорода.

Елизавета Солонченко — бывший мэр Нижнего Новгорода — заочно арестована по обвинению в получении взятки почти на 80 миллионов рублей. Сейчас экс-чиновница находится в Англии, оттуда оперативно отвечает следствию в собственном аккаунте соцсети: "Хочу, чтобы вы знали: я не сдамся и буду отстаивать свою невиновность — и в суде первой инстанции, и в любых других судах в любой точке мира".

Елизавета Солонченко иронично отвечает на заочный арест из Лондона. Фото © Facebook / Елизавета Солонченко

Заочно арестованная в последние дни мая нижегородским судом Солонченко, кажется, действительно готова отстаивать свои права из любой точки мира, но только не в России, куда возвращаться не хочет, поскольку здесь её наверняка задержат. Лайф выяснил, почему силовики на самом деле могли заинтересоваться бывшим мэром Нижнего Новгорода.

Бизнес для всех мужей, их партнёров и родственников

В сентябре 2018 года в Нижнем Новгороде разгорелся скандал с коррупцией при поставках продуктов питания в школы и детсады. Выяснилось, что Единый центр муниципального заказа (ЕЦМЗ), который кормит большую часть нижегородских школ, много лет закупает товары у связанных с ним лиц. При этом чиновники нарушают законы и отдают контракты только определённым фирмам. За несколько лет расследования на скамье подсудимых оказалось несколько чиновников, в том числе бывший нижегородский министр сельского хозяйства. Как выяснил Лайф, среди партнёров скандального ЕЦМЗ, директор которого тоже обвинён во взятке, есть и фирмы, связанные с бывшей главой Нижнего Новгорода Елизаветой Солонченко.

Елизавета Солонченко, бывшая глава Нижнего Новгорода. Фото © Городская дума Нижнего Новгорода

Когда экс-чиновница занимала кресло главы города, она могла повлиять на выбор поставщика продуктов питания для детских школ. Потому как обеспечением питанием школ занимается ЕЦМЗ, полностью подконтрольный городским властям.

Город, к примеру, закупал продукты для школ у "Нижегородской логистической компании" (НЛК), которой руководит Евгений Тенилов — партнёр бывшего мужа Солонченко. У мужчин совместный бизнес, как раз в сфере торговли продуктами питания. Кроме того, Тенилов раньше руководил тем самым городским предприятием ЕЦМЗ, которому теперь продаёт свои товары. А если верить данным СМИ, компания Тенилова не производит, а только перепродаёт продукты городским властям: школам, дошкольным и оздоровительным учреждениям.

Фото © Нижегородская логистическая компания

На этом связи семьи Солонченко с поставщиками питания не заканчиваются. Сама бывшая чиновница владела десятком продуктовых бизнесов, долю в которых имели её бывший и нынешний мужья. В публикациях СМИ об уголовном деле упоминается фирма ВКТ, занимавшаяся поставками продуктов питания.

ВКТ принадлежит родственнице бывшего мужа Елизаветы Солонченко. Интересно ещё и то, что адрес организации совпадает с адресом фирмы НЛК, которой руководит партнёр бывшего мужа Солонченко.

Без лишних торгов

Последние годы обеспечивающий питанием нижегородских школьников и детсадовцев ЕЦМЗ постоянно крутится в воронке скандалов. По вине предприятия происходили массовые заражения инфекциями школьников и детсадовцев. Недавно выяснилось, что работник пищеблока нижегородской школы № 47, где за питание отвечает ЕЦМЗ, болен дизентерией.

В прошлом году против руководителя предприятия возбудили уголовное дело. Федеральная антимонопольная служба обвинила чиновников, ответственных за поставки питания, в манипуляциях с закупками продуктов — заказы разбивались на десятки контрактов стоимостью менее 100 тысяч рублей, что позволяло обойти установленные законом требования торгов.

Учиться, учиться и на суд не торопиться

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко после возбуждения первого уголовного дела против городского поставщика продуктов питания оперативно уехала из страны. Сейчас она проживает в Англии вместе с семьёй и изучает управление городом в Лондонской школе экономики и политических наук.

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко возле Лондонской школы экономики. Фото © Facebook / Елизавета Солонченко