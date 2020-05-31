Утром — победа, вечером — смерть. Отец погибшего в Москве мальчика уверен, что его сына убил кто-то из "старших"

Следствие считает, что подросток, погибший на юго-западе Москвы, покончил с собой. Но родители мальчика пытаются доказать: их сына убили, ведь у 16-летнего Никиты не было поводов для самоубийства. Утром он стал призёром Всероссийской олимпиады, вечером говорил с мамой о подарках на Новый год, а чуть позже его нашли мёртвым в квартире, где он был не один.

Никите было 16 лет. Он жил на юго-западе Москвы вместе со своими родителями. Активно общался в соцсетях, пытался найти себе девушку, общался с одноклассниками — был обычным подростком. Утром 15 декабря 2019 года он стал призёром Всероссийской олимпиады по праву. Вечером того же дня мама и папа Никиты уехали на дачу около пяти часов вечера, мальчик остался дома.

Мама позвонила ему около 21:00, узнала, как у сына дела, обсудили подарок для Никиты на Новый год. А спустя два часа родителям позвонил участковый и сообщил, что Никита мёртв. Около него нашли оружие. Следствие считает, что он мог свести счёты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по ст. 110 ч. 2 "Доведение до самоубийства". Но родители уверены: это было убийство, у сына не было причин добровольно уходить из жизни.

Личное расследование родителей

Евгений, отец Никиты, полагает, что в тот злополучный вечер его сын был дома не один. С ним был его одноклассник и, скорее всего, ещё один взрослый человек, который и убил мальчика. О третьем участнике событий Евгений выяснил по переписке сына в мессенджере: Никита строил планы на вечер без родителей, с одноклассником они обсуждали, что нужно попросить "кого-нибудь из старших" купить алкоголь. По мнению отца, именно этот "старший" является виновником случившегося.

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Около подростка нашли макет пистолета "Токарев СО", который хранился в квартире семьи. Но, как утверждает Евгений, пистолет был охолощённым, то есть предназначался для имитации выстрела специальными боеприпасами, а патроны для данного оружия находились в сейфе, ключ от которого был только у Евгения.

— Спилить штифты в стволе и переделать патроны, которые были в сейфе, за пять часов без инструментов нереально. К тому же выяснилось, что никто из соседей не слышал звука выстрела светошумовым патроном. А ведь всё произошло в выходной день, в 21:30, когда все соседи были дома, — говорит отец погибшего мальчика.

Кроме того, Никита был левшой, а пистолет находился в правой руке. Родители обращались к независимым судмедэкспертам, проводили генетическую и баллистическую экспертизы, после чего сделали выводы: сын не мог застрелить себя даже случайно.

По словам Евгения, одноклассник, который был в тот вечер с Никитой, продавал запрещённые вещества. Об этом сын сообщал отцу, хотел посоветоваться: стоит ли писать заявление в полицию на своего приятеля-дилера.

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Родители убеждены: их сына могли убить из мощной пневматики. Вероятно, это сделал тот "старший", которого пригласил в дом одноклассник Никиты. Сейчас убитый горем отец пытается доказать свою версию, чтобы восстановить справедливость и найти виновного в смерти его любимого сына.

Что говорит следствие

Как сообщил Лайфу источник в СК РФ, была проведена официальная экспертиза: Никита застрелен из охолощённого оружия, положение пистолета соответствует характеру травмы. На спусковом крючке присутствуют следы пальца Никиты.

Одноклассник погибшего рассказал, что Никита неоднократно жаловался на "тотальный контроль" со стороны родителей, у него не получалось выстроить отношения с девушками. После каждой любовной неудачи подросток писал своим избранницам, что готов расстаться с жизнью, потому что не понимает, что с ним не так.

В тот день Никита и его одноклассник выпили по бутылке пива и одну бутылку 30-градусной настойки. Открыли бутылку водки, но не успели её распить. Никита неожиданно разоткровенничался со своим гостем, раньше такого не было. Он стал рассказывать о сложных отношениях с родителями. Потом молодые люди начали смотреть фильм, чтобы как-то отвлечься. Никита неожиданно достал пистолет и застрелился. По словам одноклассника, в квартире, кроме него и Никиты, больше никого не было.