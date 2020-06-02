Названы iPhone, которые получат iOS 14. Найдёте свой?

Израильское медиа The Verifier опубликовало список смартфонов Apple, которые получат обновлённую iOS 14.

Обновлённая операционная система будет доступна следующим моделям:

iPhone 6s / 6s Plus;

iPhone SE (2016);

iPhone SE (2020);

iPhone 7 / 7 Plus;

iPhone 8 / 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS / XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max.

Получается, модели 6S и 6S Plus получат пятое обновление операционной системы. Тот же The Verifier первым сообщил, что iPhone 5S получит iOS 12.

Скорее всего, iOS 14 выйдет осенью. Когда именно, неизвестно. Вероятно, Apple перенесёт презентацию нового поколения iPhone. Возможно, вместе с ней будет отсрочен и выход обновлённой операционной системы.