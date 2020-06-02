Чтобы вообще ничего не делать? Зачем роботов научили подбирать чипсы

В Массачусетском технологическом институте создали мягких роботов, способных захватывать хрупкие предметы. Об этом сообщается на официальном сайте MIT. По опубликованным данным, учёные разработали особую систему мягкого захвата. Она состоит из латексного пузыря, который сжимается при необходимости поднять и переместить что-то. Отмечается, что он оборудован специальными тактильными датчиками, а также датчиками давления. Благодаря этому робот "на ощупь" определяет твёрдость предмета и регулирует силу, которую нужно использовать для его сжатия.

Исследователи испытали новинку на яблоках, банках, бутылках, мешке с печеньем, зубной щётке и даже картофельных чипсах. На отснятом видеоролике видно, что робот перенёс ломтики с места на место и при этом не повредил их.

Одновременно учёные показали ещё одно похожее изобретение: роботизированную руку, которая тоже использует различную силу захвата в зависимости от предмета. На её "пальцах" расположены камеры, а изображения анализирует встроенная нейросеть. По словам разработчиков, они протестировали её с 80 предметами — и "рука" неправильно распознала лишь три из них.