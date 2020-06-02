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В России будут награждать волонтёров знаком отличия "За благодеяние"

Госнаграду добровольцы смогут получить за реализацию социально значимых проектов.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому волонтёров могут награждать знаками отличия "За благодеяние". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что знак отличия может быть вручён "за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтёрства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям".

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтёров за помощь в условиях пандемии. Российский лидер подчеркнул, что они "подставили плечо государству". Путин отметил, что добровольцы могут гордиться своим трудом, а их пример должен вдохновлять других.

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