В России будут награждать волонтёров знаком отличия "За благодеяние"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому волонтёров могут награждать знаками отличия "За благодеяние". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе отмечается, что знак отличия может быть вручён "за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтёрства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям".
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтёров за помощь в условиях пандемии. Российский лидер подчеркнул, что они "подставили плечо государству". Путин отметил, что добровольцы могут гордиться своим трудом, а их пример должен вдохновлять других.