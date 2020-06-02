Отключать горячую воду в Москве начнут с 1 июля. Уже составлен график

Сезонные отключения горячей воды стартуют в Москве с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединённой энергетической компании (МОЭК).

Проверить свой адрес и узнать точные даты отключения воды можно на сайте "МОЭК онлайн" и на портале столичной мэрии.

— Для того чтобы узнать дату и сроки работ в доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, — уточнили в компании.

В случае если пользователь не может найти свой адрес на сайте сервиса, значит, здание обслуживает другая компания.

В МОЭК напомнили, что отключение горячего водоснабжения продиктовано необходимостью проведения профилактических работ на сетях и оборудовании системы теплоснабжения столицы. Отмечается, что из-за пандемии и самоизоляции в этом году сроки отключения воды сдвинули с конца мая на начало июля.