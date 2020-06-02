Появилось расписание оставшихся матчей РПЛ

На сайте Российской премьер-лиги опубликовали расписание оставшихся восьми туров.
23-й тур
- 19 июня 18:00 "Крылья Советов" — "Ахмат"
- 19 июня 20:00 "Сочи" — "Ростов"
- 20 июня 14:00 "Урал" — "Рубин"
- 20 июня 16:30 "Арсенал" — "Спартак"
- 20 июня 19:00 ЦСКА — "Зенит"
- 21 июня 15:00 "Уфа" — "Тамбов"
- 21 июня 17:30 "Локомотив" — "Оренбург"
- 21 июня 20:00 "Краснодар" — "Динамо"
24-й тур
- 26 июня 18:00 "Ахмат" — "Сочи"
- 26 июня 20:30 "Зенит" — "Крылья Советов"
- 27 июня 14:00 "Оренбург" — "Краснодар"
- 27 июня 16:30 "Спартак" — "Уфа"
- 27 июня 17:30 "Рубин" — "Локомотив"
- 27 июня 19:00 "Динамо" — ЦСКА
- 27 июня 20:00 "Ростов" — "Арсенал"
- 28 июня 16:30 "Урал" — "Тамбов"
25-й тур
- 30 июня 18:00 "Локомотив" — "Крылья Советов"
- 30 июня 20:30 ЦСКА — "Спартак"
- 1 июля 15:00 "Оренбург" — "Урал"
- 1 июля 15:00 "Уфа" — "Рубин"
- 1 июля 17:30 "Тамбов" — "Зенит"
- 1 июля 17:30 "Арсенал" — "Ахмат"
- 1 июля 20:00 "Ростов" — "Краснодар"
- 1 июля 20:00 "Сочи" — "Динамо"
26-й тур
- 4 июля 16:30 "Динамо" — "Арсенал"
- 4 июля 18:30 "Крылья Советов" — "Ростов"
- 4 июля 18:30 "Спартак" — "Тамбов"
- 4 июля 20:30 "Ахмат" — ЦСКА
- 4 июля 20:30 "Локомотив" — "Сочи"
- 5 июля 16:30 "Уфа" — "Урал"
- 5 июля 18:30 "Рубин" — "Оренбург"
- 5 июля 20:30 "Краснодар" — "Зенит"
27-й тур
- 7 июля 18:30 "Тамбов" — "Ахмат"
- 7 июля 20:30 "Арсенал" — "Крылья Советов"
- 8 июля 16:00 "Оренбург" — ЦСКА
- 8 июля 18:00 "Зенит" — "Сочи"
- 8 июля 20:30 "Ростов" — "Уфа"
- 8 июля 20:30 "Спартак" — "Локомотив"
- 9 июля 17:00 "Урал" — "Динамо"
- 9 июля 20:30 "Рубин" — "Краснодар"
28-й тур
- 11 июля 16:00 "Арсенал" — "Тамбов"
- 11 июля 18:30 "Ахмат" — "Зенит"
- 11 июля 20:30 "Сочи" — "Спартак"
- 12 июля 14:00 "Оренбург" — "Ростов"
- 12 июля16:30 "Локомотив" — "Уфа"
- 12 июля 18:30 "Динамо" — "Крылья Советов"
- 12 июля 18:30 ЦСКА — "Рубин"
- 12 июля 20:30 "Краснодар" — "Урал"
29-й тур
- 15 июля 16:00 "Урал" — "Арсенал"
- 15 июля 16:00 "Крылья Советов" — "Краснодар"
- 15 июля 18:00 "Рубин" — "Ростов"
- 15 июля 18:00 "Спартак" — "Ахмат"
- 15 июля 20:30 "Локомотив" — ЦСКА
- 15 июля 20:30 "Зенит" — "Оренбург"
- 16 июля 18:00 "Уфа" — "Динамо"
- 16 июля 20:30 "Тамбов" — "Сочи"
30-й тур
- 22 июля 19:00 "Ростов" — "Зенит"
- 22 июля 19:00 "Краснодар" — "Ахмат"
- 22 июля 19:00 ЦСКА — "Тамбов"
- 22 июля 19:00 "Динамо" — "Оренбург"
- 22 июля 19:00 "Рубин" — "Спартак"
- 22 июля 19:00 "Крылья Советов" — "Сочи"
- 22 июля 19:00 "Уфа" — "Арсенал"
- 22 июля 19:00 "Урал" — "Локомотив"
Отмечается, что четвертьфиналы Кубка России пройдут 23–25 июня, полуфиналы — 18 и 19 июля, а финал — 25 июля.