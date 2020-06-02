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Появилось расписание оставшихся матчей РПЛ

Чемпионат возобновится 19 июня.

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Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

На сайте Российской премьер-лиги опубликовали расписание оставшихся восьми туров.

23-й тур

  • 19 июня 18:00 "Крылья Советов" — "Ахмат"
  • 19 июня 20:00 "Сочи" — "Ростов"
  • 20 июня 14:00 "Урал" — "Рубин"
  • 20 июня 16:30 "Арсенал" — "Спартак"
  • 20 июня 19:00 ЦСКА — "Зенит"
  • 21 июня 15:00 "Уфа" — "Тамбов"
  • 21 июня 17:30 "Локомотив" — "Оренбург"
  • 21 июня 20:00 "Краснодар" — "Динамо"

24-й тур

  • 26 июня 18:00 "Ахмат" — "Сочи"
  • 26 июня 20:30 "Зенит" — "Крылья Советов"
  • 27 июня 14:00 "Оренбург" — "Краснодар"
  • 27 июня 16:30 "Спартак" — "Уфа"
  • 27 июня 17:30 "Рубин" — "Локомотив"
  • 27 июня 19:00 "Динамо" — ЦСКА
  • 27 июня 20:00 "Ростов" — "Арсенал"
  • 28 июня 16:30 "Урал" — "Тамбов"

25-й тур

  • 30 июня 18:00 "Локомотив" — "Крылья Советов"
  • 30 июня 20:30 ЦСКА — "Спартак"
  • 1 июля 15:00 "Оренбург" — "Урал"
  • 1 июля 15:00 "Уфа" — "Рубин" 
  • 1 июля 17:30 "Тамбов" — "Зенит"
  • 1 июля 17:30 "Арсенал" — "Ахмат"
  • 1 июля 20:00 "Ростов" — "Краснодар"
  • 1 июля 20:00 "Сочи" — "Динамо"

26-й тур

  • 4 июля 16:30 "Динамо" — "Арсенал"
  • 4 июля 18:30 "Крылья Советов" — "Ростов"
  • 4 июля 18:30 "Спартак" — "Тамбов"
  • 4 июля 20:30 "Ахмат" — ЦСКА
  • 4 июля 20:30 "Локомотив" — "Сочи"
  • 5 июля 16:30 "Уфа" — "Урал"
  • 5 июля 18:30 "Рубин" — "Оренбург"
  • 5 июля 20:30 "Краснодар" — "Зенит"

27-й тур

  • 7 июля 18:30 "Тамбов" — "Ахмат"
  • 7 июля 20:30 "Арсенал" — "Крылья Советов"
  • 8 июля 16:00 "Оренбург" — ЦСКА
  • 8 июля 18:00 "Зенит" — "Сочи"
  • 8 июля 20:30 "Ростов" — "Уфа"
  • 8 июля 20:30 "Спартак" — "Локомотив"
  • 9 июля 17:00 "Урал" — "Динамо"
  • 9 июля 20:30 "Рубин" — "Краснодар"

28-й тур

  • 11 июля 16:00 "Арсенал" — "Тамбов"
  • 11 июля 18:30 "Ахмат" — "Зенит"
  • 11 июля 20:30 "Сочи" — "Спартак"
  • 12 июля 14:00 "Оренбург" — "Ростов"
  • 12 июля16:30 "Локомотив" — "Уфа"
  • 12 июля 18:30 "Динамо" — "Крылья Советов"
  • 12 июля 18:30 ЦСКА — "Рубин"
  • 12 июля 20:30 "Краснодар" — "Урал"

29-й тур

  • 15 июля 16:00 "Урал" — "Арсенал"
  • 15 июля 16:00 "Крылья Советов" — "Краснодар"
  • 15 июля 18:00 "Рубин" — "Ростов"
  • 15 июля 18:00 "Спартак" — "Ахмат"
  • 15 июля 20:30 "Локомотив" — ЦСКА
  • 15 июля 20:30 "Зенит" — "Оренбург"
  • 16 июля 18:00 "Уфа" — "Динамо"
  • 16 июля 20:30 "Тамбов" — "Сочи"

30-й тур

  • 22 июля 19:00 "Ростов" — "Зенит"
  • 22 июля 19:00 "Краснодар" — "Ахмат"
  • 22 июля 19:00 ЦСКА — "Тамбов"
  • 22 июля 19:00 "Динамо" — "Оренбург"
  • 22 июля 19:00 "Рубин" — "Спартак"
  • 22 июля 19:00 "Крылья Советов" — "Сочи"
  • 22 июля 19:00 "Уфа" — "Арсенал"
  • 22 июля 19:00 "Урал" — "Локомотив"

Отмечается, что четвертьфиналы Кубка России пройдут 23–25 июня, полуфиналы — 18 и 19 июля, а финал — 25 июля.

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