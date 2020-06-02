Хабиб проиграл Фёдору Емельяненко. Почему легенду Pride признали круче звезды UFC?

Предсказуемо в список попали и самые звёздные российские представители ММА — Фёдор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов, расположившиеся на четвёртой и шестой строчке соответственно.

В десятку лучших из лучших попали девять чемпионов организации UFC, владевшие поясами в различные годы. Единственным "чужаком" в этой компании оказался Фёдор Емельяненко, который, как известно, никогда не переступал порог клетки сильнейшего на планете промоушена. Отсутствие поединков под баннером UFC в личном резюме, впрочем, не помешало Последнему Императору не просто попасть в рейтинг, но и занять в нём почётное четвёртое место. Заслуги Емельяненко в смешанных единоборствах увековечены поясом канувшей в Лету японской организации PRIDE FC.

В Стране восходящего солнца россиянин начал свою профессиональную карьеру, дебютировав в промоушене RINGS, случилось это в 2000 году. В Японии Фёдор "застрял" на долгие семь лет, построив из своего имени за этот период мировой бренд. Победы над такими бойцами, как Сэмми Схилт, Хит Херринг, Антониу Родригу Ногейра, Марк Коулман, Кевин Рэндлман, Гари Гудридж, Марк Хант и, конечно, Мирко Кро Коп Филипович сделали из скромного старооскольца мировую икону ММА.

Увы, уйти на пенсию на коне Фёдору не удалось, он начал проигрывать всё чаще и чаще, оставляя от своего имени лишь влажные воспоминания… Но даже подмоченная под занавес карьеры репутация не смогла перечеркнуть все достижения Последнего Императора в начале нулевых.

Шестую строчку рейтинга величайших бойцов в истории смешанных единоборств по версии CBS занял действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. По мнению американских экспертов, заслуги Орла в ММА менее значимы, чем достижения Джона Джонса, Андерсона да Силвы, Жоржа Сент-Пьера, Фёдора Емельяненко и Деметриуса Джонсона. За исключением российского тяжеловеса, все бойцы были настоящими тиранами в организации Дэйны Уайта, которые катком проезжали по своим соперникам и стали "рок-звёздами".

Но, в отличие от того же Хабиба, все они имеют поражения в своём профайле, хотя этот фактор не стал определяющим при формировании позиций рейтинга. Позади Орла оказались Жозе Алду, Дэниел Кормье, Конор Макгрегор и Мэтт Хьюз.

Если сравнить достижения двух россиян в истории всепланетного ММА — имя Фёдора всё же стоит особняком. Как было указано выше, Емельяненко стал звездой ещё 15 лет назад, выходя в ринг против самых крутых тяжеловесов мира, включая и чемпионов UFC (Марк Коулман, Андрей Орловский). Фёдор завоёвывал симпатии просто своим внешним видом. Простой на вид российский мужик с животиком разносил в щепки людей, выпущенных на бой словно из фармакологической лаборатории.

Хабиб нашёл свой конёк, он выигрывает своими сильными сторонами. Он крут, потому что он — чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше своих оппонентов. Но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которых есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног. А так — он всё делает правильно Фёдор Емельяненко Фото © Wikipedia

Если говорить о Хабибе, то дагестанец вошёл в историю российской индустрии ММА как человек, сумевший стать чемпионом UFC. И тут нет смысла вновь говорить о Тактарове… Нурмагомедов — феноменальный боец, проигравший лишь один раунд в своей жизни (в бою с Макгрегором). Все остальные раунды — тотальное уничтожение противников. Скептики любят акцентировать внимание на том, что по большей части соперники бойца стилистически удобны ему. А боя с единственным, по их мнению, соперником — Тони Фергюсоном — дагестанец всячески пытался избежать, в итоге дождавшись поражения Эль Кукуя в претендентском матче. Глупо полагать, что на таком уровне кто-то кого-то боится, но то, что Орёл по науке ведёт свою карьеру, избегая непросчитанных рисков, — это факт. Именно это делает из просто спортсмена — бойца элитного класса. Флойд Мейвезер не даст соврать!