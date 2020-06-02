Помните, как Смолов оправдал промах на ЧМ цитатой Джордана? Таких фраз у Майкла на целый сериал

После проигранного четвертьфинала ЧМ-2018 болельщики сборной России пребывали в смешанных чувствах. С одной стороны, мало кто ожидал, что команда пройдёт так далеко. С другой — аппетит ведь приходит во время еды, поэтому хотелось большего. И оттого только обиднее было вылетать вот так — после серии пенальти. В составе нашей команды свои попытки тогда не реализовали два человека: Марио Фернандес и Фёдор Смолов. Последний получил просто гигантскую волну негатива из-за того, что в решающий момент решил исполнить пижонский удар и эта провалившаяся затея получила фатальные последствия.

Все ждали просто извинений перед болельщиками, но, как и в случае с Аршавиным и Евро-2012, не дождались. Смолов не стал извиняться, а пустился в философские рассуждения, которые в тот момент вряд ли были уместны, подарив футбольным фанатам лишь очередной мем.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал. Я благодарен за то, что эта ситуация произошла. Искренне надеюсь, что смогу из неё извлечь выводы и стать сильнее Фёдор Смолов Нападающий сборной России

Та самая фраза Майкла Джордана, которую вспомнил Смолов, звучала несколько иначе, но суть передана верно.

— Я промазал больше девяти тысяч бросков за свою карьеру. Проиграл в трёхстах матчах. Двадцать шесть раз мне доверяли решающий бросок и я промахивался. Я терпел неудачи снова и снова. Именно поэтому я добился успеха, — так звучит оригинал.

Эту фразу Джордан сказал в рекламе кроссовок Air Jordan XII, которая вышла в 1997 году. Причём придумал её не сам Майкл (вряд ли он считал смазанные броски), а рекламщик из Nike Джейми Баррет. В новом суперпопулярном сериале "Последний танец" от Netflix и ESPN, который рассказывает про величие Майкла Джордана и "Чикаго Буллз", её нет. Ведь там хватает и мощнейших мотивирующих цитат авторства Его Воздушества.

"Последний танец" стал самым популярным документальным сериалом в мире и словно вернул нас во времена, когда все сходили с ума по Джордану. Сейчас то и дело возникают споры, кто же всё-таки величайший игрок в истории — Майкл Джордан или Леброн Джеймс. The Last Dance напомнил современному Королю, кто на самом деле круче всех. Сериал выходил на ESPN и Netflix с 19 апреля по 17 мая, и каждую серию у экранов смотрело по пять с лишним миллионов человек. На IMDB документалка получила рейтинг 9,3 и ворвалась в топ-10 самых популярных шоу за всю историю, опередив даже "Игру престолов".

В чём же секрет сериала, который рассказывает о событиях, которые и так всем известны? Шоураннеры собрали всех главных действующих лиц, нашли уникальные архивные кадры, приправили всё это топовым саундтреком и выстроили такую драматургию, что позавидовать могут даже художественные проекты. Но такого внимания не было бы без главной звезды: Майкл Джордан, как и 20 с лишним лет назад, настолько крут, что крадёт каждую минуту, когда появляется на экране. Смолову, да и не только ему, легко выбрать жизненный девиз буквально из всего, что говорит Его Воздушество.

Урок треш-толка для Конора Макгрегора

Главный треш-толкер современности — это, пожалуй, ирландский боец UFC Конор Макгрегор. Словесно он может уничтожить любого, а вот в октагоне получается не всегда. Чего стоит только эпизод из боя с Нурмагомедовым, когда Хабиб кричал: "Давай сейчас поговорим!" — а Конор даже дышать нормально не мог.

Так вот, Ноториус, тебе урок от величайшего баскетболиста в истории, как нужно начинать треш-толк.

Треш-толк должен начинаться при равном счёте, а не тогда, когда вы ведёте 5–6 очков. Когда вы ведёте, болтать языком ничего не стоит, попробуйте это делать при равном счёте или когда отстаёте в счёте Майкл Джордан

Причём говорит это Джордан, сидя в раздевалке с битой в руке и сигаретой в зубах. Запредельно круто!

Юный Джордан просит денег у мамы

А как вам такой Майкл Джордан? Один из самых богатых спортсменов за всю историю просит у мамы денег и марок. Да, бывало и такое.

Дорогая мама, как у тебя дела? Надеюсь, что всё хорошо. У меня всё отлично. Отправляю тебе номер своего счёта, не могла бы ты положить туда немного денег? А то у меня всего 20 долларов осталось. Передавай всем привет. Бог и я любим тебя. С любовью, Майкл. И да, прости за счёт за телефон. И пришли мне, пожалуйста, несколько марок Майкл Джордан

Джордан против боли

Джордану повезло провести практически всю карьеру без серьёзных травм. Возможно, в том числе потому, что он их не боялся. В начале карьеры он сломал ногу и восстанавливался стремительными темпами, опережая прогнозы врачей. Руководство "Чикаго" боялось, что Майкл может усугубить ситуацию, если вернётся на паркет, но Джордан считал иначе.

— Представь, что у тебя болит голова. И вот я тебе даю таблетку: в девяти случаях из десяти она тебя вылечит, но есть также и вариант, что она тебя убьёт. Что ты выберешь? — Зависит от того, насколько сильно болит голова.

"Depends how f---ing bad the headache is!"



Classic Michael Jordan from Ep. 2 of #TheLastDance pic.twitter.com/npjnb2Trju — SportsCenter (@SportsCenter) April 20, 2020

Джордан учит жизни молодого Брайанта

Майкл Джордан был главным кумиром трагически погибшего в 2020 году Коби Брайанта. Кроме того, они были большими друзьями: Коби часто обращался к Майклу за советами, а тот ему никогда не отказывал. В "Последнем танце" зафиксирована первая встреча двух легенд баскетбола. В 1998 году Джордан шёл в поход за своим последним чемпионством, а молодой Брайант только-только пришёл в лигу и стремился всем доказать, что он круче своего кумира.

Этот паренёк захочет играть со всеми один на один… Ну, я ему устрою игру один на один… Если бы я был его партнёром, больше не давал ему мяч. Тебе нужен мяч? Иди на подбор Майкл Джордан

A Thread: some of the best moments from #TheLastDance



"That little Laker boy's gonna take everybody one-on-one." —MJ on Kobe in the '98 ASG pic.twitter.com/ryG2606sFB — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 17, 2020

Чёрный Иисус

Джордан просто обожал гиперболизировать соперничество, чтобы искать для себя дополнительную мотивацию. Для него было важно не просто одержать победу, а буквально уничтожить оппонента, чтобы доказать своё превосходство. Поэтому, если кто-то в какой-то момент вдруг оказывался сильнее Майкла, он мстил самым жестоким образом. Под такой каток имени Джордана однажды попал Реджи Миллер из "Индианы". Сначала обыграл Майкла, а затем получил ответку как в виде поражения, так и словесную.

Никогда не лезь в треш-толк с Чёрным Иисусом Майкл Джордан

"Don't ever talk trash to Black Jesus" #TheLastDance pic.twitter.com/J56ULRAWrZ — Outkick the Coverage (@Outkick) May 18, 2020

Самая правдивая цитата о Джордане

Помимо фраз самого Джордана есть в "Последнем танце" и шикарные мысли о нём его современников. Даг Коллинз был любимым тренером Майкла, хотя все титулы Джордан выиграл с Филом Джексоном. Дагу принадлежит, пожалуй, самая правдивая цитата о тактике команды, в которой играет Майкл Джордан.

Какой у нас план? Дать мяч Майклу и свалить на хрен с его пути Даг Коллинз о Джордане

Джордан держит слово

Если вы думаете, что "Чикаго Буллз" всегда был таким крутым, как при Джордане, вы глубоко ошибаетесь. До прихода Майкла в НБА команда даже ни разу не играла в финале, в последние три сезона даже не могла попасть в плей-офф. Только оказавшись в команде, Джордан заявил, что собирается сделать так, чтобы клуб зауважали. Сказал — сделал: шесть чемпионств и два хет-трика. Сейчас франшиза "Чикаго" — одна из самых успешных в истории НБА.

Я всего лишь хочу, чтобы "Чикаго" уважали — как "Лейкерс", "Филадельфию" или "Бостон". Надеюсь, мы как команда сможем достигнуть поставленной цели Майкл Джордан

The Last Dance was excellent well done I enjoyed every episode but at the end of episode 10 what was shown as the rebuilding began THE CHICAGO BULLS NEVER EVER SNIFFED what once was hopefully the new front office can rectify the problems ! pic.twitter.com/PICg7T3QOo — Fan since 1962 (@mares62J) May 18, 2020

Мощная мотивация от Джордана

Партнёры часто называли Джордана тираном, потому что он требовал порой невозможного. Но сам Майкл уверен, что ни от кого не просил того, чего не делал сам, и именно благодаря этому "Чикаго" превратился в непобедимую команду.

— Я тащил тех, кто не хотел, чтобы его тащили. Бросал вызов тем, кто не хотел всего этого. У меня была такая цель, потому что мои партнёры не пережили то, что пережил я. Когда ты присоединяешься к моей команде, ты должен соответствовать моим стандартам, и на меньшее я не согласен. Если это означало, что мне нужно погонять чью-то задницу, то я делал это. Спросите всех моих одноклубников, они вам ответят: "Никогда Майкл Джордан не требовал от меня того, чего бы он сам не делал". Когда люди это увидят, то скажут: "Видимо, он не очень приятный человек, наверное, он тиран". Ну что ж. Это потому, что вы никогда ничего не выигрывали. Я хотел побеждать, но я хотел, чтобы они тоже побеждали, чтобы они были частью процесса. Послушайте, я не должен этого делать. Но я это делаю потому, что это в моей природе. Именно так я играю в баскетбол. Такова моя психология. Если вы не хотите так играть, не играйте. Смолову пора пополнять запас мотивационных цитат этой речью Джордана.