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Больше вреда, чем пользы. Вирусолог объяснил, почему нельзя носить шарф вместо медицинской маски

Также он назвал приблизительный коэффициент защиты предметов одежды.

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Фото © Pixabay

В использовании шарфа и воротников одежды вместо медицинских масок нет никакого смысла. Даже напротив, такие способы защиты могут быть опасны. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетёсов.

По его словам, ткань шарфа или одежды не спасёт от вдыхания мелких частиц, поскольку не имеет фильтрующего слоя, в отличие от масок. Более того, подчеркнул он, люди вряд ли запомнят, какой стороной шарфа дышали.

С вероятностью 50% он это перепутает, когда наденет этот шарф в следующий раз. Это означает, что он все эти вещества, которые осели на шарфе с внешней стороны, будет вдыхать. Получается так, что от шарфа даже больше вреда, чем пользы, — сказал Нетёсов.

Также вирусолог добавил, что одежда и шарфы изготовлены из материала, который попросту представляет собой "кучу дырок". Это означает, что подобная защита будет задерживать что-то только в тех местах, где расположены узлы, а между ними всё будет пролетать.

В связи с этим коэффициент защиты у шарфа или кофты будет в лучшем случае 20 процентов вместо тех 80 процентов, которые даёт маска.

Это говорит о том, что защита от кофты, свитера и так далее — это вообще не защита. В случае шарфа, даже наоборот, это может усугубить ситуацию, это будет хуже, чем вообще идти без маски, из-за того что человек эту сторону повернёт к себе, — подчеркнул он.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 июня в Москве открылись парки и непродовольственные магазины. Также в ближайшие дни откроются православные храмы. Но гражданам напоминают об обязательном ношении масок в общественных местах.

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