Можно "вырастить" неуязвимые бактерии. Педиатр рассказал о вреде частого использования антисептиков

Слишком частая обработка рук дезинфицирующими средствами может негативно отразиться на здоровье человека, в особенности ребёнка. Об этом News.ru рассказал главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ имени Пирогова Андрей Продеус.

Специалист отметил, что во время пандемии CoViD-19 многие родители чересчур жёстко подходят к вопросу дезинфекции. Он признался, что пациенты спрашивают, как часто нужно "опрыскивать антисептиком" детей, которые даже не были на улице.

Врач советует придерживаться золотой середины и не перебарщивать, поскольку гигиена может навредить коже и здоровью в целом.

— На коже живут тысячи разных бактерий. Агрессивные средства воздействуют на них таким образом, что слабые погибают, а сильные остаются. Например, из тысячи выживут десять самых устойчивых и размножатся. Постепенно они станут неуязвимыми перед любыми антибактериальными средствами, — пояснил он.

Из-за этого возникает риск того, что любая инфекция, которая потом попадёт на руки, беспрепятственно проникнет в организм.

Чтобы этого не случилось, достаточно носить маску, мыть руки мылом и ежедневно принимать душ. К помощи антисептика стоит прибегать лишь в том случае, если ребёнок трогал грязные поверхности.