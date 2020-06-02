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Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью

До тех пор россиянам придётся научиться "жить с учётом рисков", которые несёт заболевание.

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Фото © Pixabay

Этой осенью в России может начаться массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что российские учёные продолжают работать над созданием вакцины от CoViD-19 и результаты этого труда могут быть не за горами.

В случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, — сказал Чернышенко.

При этом политик подчеркнул, что до этого времени россиянам придётся научиться "жить с учётом тех рисков, которые несёт инфекция".

Ранее сообщалось, что Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса.

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