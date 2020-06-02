Кому добавки? Лайф составил каталог Е-добавок в продуктах. Им можно пользоваться в магазинах

Производители самых разных продуктов указывают на этикетках состав с Е и цифрами. Но что на самом деле означает этот шифр и можно ли убить свой организм, поглощая еду с Е-добавками? Лайф собрал удобную карту всех разрешённых в России добавок. Теперь прямо в "Пятерочке" или "Магните" вы можете узнать, как отразится на вашем здоровье шоколадка или творог с зашифрованными Е.

Как пользоваться: выбирайте "иконку" с влиянием на организм или уровень опасности очередной добавки — так вы сможете увидеть, где именно применяются данные Е, как они отразятся на вашем здоровье и могут ли спровоцировать рак.

Пищевые добавки — это специальные вещества, которые вводятся в продукты питания, чтобы получить необходимый вкус или аромат, придать цвет, сформировать консистенцию, увеличить срок хранения.

Для удобства пищевые добавки кодируются уникальным номером, который начинается с буквы Е. Добавки могут быть безвредными или малоопасными — в нашей таблице они принадлежат к первому уровню опасности, среднеопасными — 2-й уровень, опасными — 3-й и 4-й уровни.

Отметим, что классификация пищевых добавок постоянно меняется. Ещё в 2018 году некоторые из тех добавок, которые представлены в нашем списке, входили в реестр запрещённых в России. Но новые исследования показали, что их можно использовать в пищевой промышленности, если соблюдать правильную дозировку. Данный список мы будем регулярно обновлять: исключать из него неиспользуемые, добавлять разрешённые.

Употребление одного продукта с Е-добавками, которые одобрены в России, не может навредить вашему здоровью мгновенно. Если вы съедите или выпьете что-нибудь с опасной добавкой, например творог или шоколадку, на вашем здоровье это вряд ли отразится. Негативные последствия возможны только в том случае, если вы будете есть вредные продукты регулярно и в больших количествах.