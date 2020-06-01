Прозреть и очиститься. Эти продукты спасут ваше зрение, кожу и настроение

На самоизоляции организму остро не хватает витаминов. Мы мало времени проводим на свежем воздухе, недостаточно двигаемся, едим вредную пищу и слишком долго находимся у экранов компьютеров и смартфонов. Все эти факторы негативно сказываются на наших глазах, коже и даже настроении. Но если добавить в свой рацион несколько продуктов, всё можно исправить.

Спасаем глаза

Если вы хотите улучшить своё зрение, то необходимо снизить потребление или совсем отказаться от алкоголя, сладостей, белого хлеба, крепкого чая и кофе. Конечно, врачи рекомендуют перейти на здоровое питание и не есть вредные вкусняшки, но всё-таки иногда баловать себя можно. Главное — включить в свой рацион полезные продукты, которые помогут вам не только наладить обмен веществ, но и "прозреть".

Морковка

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В красной моркови много b-каротина — ретиноида, он преобразуется в организме в витамин А и помогает нашему зрению.

Важно помнить, что каротин плохо усваивается, поэтому диетолог Екатерина Захарова рекомендует есть морковь с полезными жирами — оливковым маслом или сыром, который преобразуется в организме в витамин.

Зелень

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В зелёных овощах содержатся зеаксантин и лютеин. Эти вещества относятся к каротиноидам и помогают нашей сетчатке. Зрение становится острее, а сами глаза — выносливее, меньше устают.

Шпинат, петрушка, укроп и листья салата защищают наши глаза от преждевременного старения и спасают их от ультрафиолета. А брокколи способна предупредить катаракту и укрепить глаза.

Черника и голубика

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Мы с детства знаем, что черника полезна для зрения. И это не миф. В ягодах черники (и, кстати, голубики тоже) содержатся антоцианы, укрепляющие стенки капилляров и защищающие глаза от дистрофии. А ещё в ягодах много танинов, которые нормализуют микроциркуляцию крови и оказывают противовоспалительное действие.

Кстати, свои полезные свойства черника сохраняет и после заморозки, и после тепловой обработки. Поэтому можно смело покупать черничные джемы или замороженные ягоды и помогать своим глазам.

Витамин С

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В цитрусовых — лимонах, апельсинах и грейпфрутах — благодаря высокому содержанию витамина С можно найти много пользы для нашего зрения. Этот витамин укрепляет капилляры глаз. А если у вас аллергия на цитрусовые, фитотерапевт Ольга Галицкова рекомендует заменить их отваром шиповника. В нём витамина С в 25 раз больше, чем в апельсинах.

Рыба

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Это важный источник витамина В6 и насыщенных жирных кислот. Первый отвечает за нормальную работу центральной нервной системы. Если в организме не хватает В6, глаза быстро утомляются. А жирные кислоты и омега-3 способствуют сохранению остроты зрения.

Если вы по какой-то причине не любите рыбу и не хотите её есть, замените этот продукт на капсулы рыбьего жира. У них нет ни вкуса, ни запаха, а пользы столько же, сколько в самой рыбе.

Спасаем кожу

Если добавить в свой рацион все продукты, которые перечислены выше, вы не только улучшите зрение, но и сможете избавиться от лишних килограммов, а также очистить кожу от прыщей и других высыпаний. Но есть ряд продуктов для тонуса кожи, её сияния и чистоты.

Миндаль

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В орехах содержатся жирные кислоты, омега-3, омега-6, белок и биотин, которые улучшают нашу кожу, делают её упругой и задерживают процесс старения.

Витамин Е способен создать барьер для ультрафиолетовых лучей — проблема мелких морщинок решится сама собой.

А ещё омега-3 — это природный антидепрессант, который избавит вас от уныния и плохого настроения.

Свёкла

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Свекольный сок богат витамином А, натрием, кальцием, калием и магнием. Идеальный коктейль для нашей кожи. Свёкла помогает организму избавляться от токсинов и снижает уровень холестерина в крови.

Но с этим продуктом нужно быть осторожным, поскольку у него есть слабительный эффект. Для худеющих это даже хорошо.

Шоколад

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Да, сладкое тоже может быть полезным для нашей кожи. Пара долек шоколада с высоким содержанием какао — не ниже 70% — улучшает настроение, положительно влияет на кожу, волосы и ногти.

Кисломолочные продукты

Йогурт, творог, кефир, простокваша улучшают пищеварение, а значит, способствуют выведению из организма шлаков и токсинов. Если добавить в кефир чернику или голубику и приготовить смузи, пользы будет ещё больше — и для глаз, и для кожи, и для вашей фигуры.

Диетологи и дерматологи отмечают, что в нашем рационе важен баланс: не должно быть перекосов в сторону вредной пищи или какого-то одного витамина. И ещё нужно не забывать про водный баланс. Вода растворяет вредные вещества, а полезные транспортирует к нужным клеткам. Поэтому для всех органов необходимо, чтобы вы пили чистую воду, витаминные морсы или полезные лимонады без сахаров как можно больше.