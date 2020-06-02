Отоларинголог рассказал, как не лишиться обоняния после CoViD-19

Переболевшие CoViD-19 могут навсегда потерять обоняние и ощущение вкуса, рассказал руководитель лор-клиники, кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Беседуя с порталом Ura.ru он объяснил, что у подхвативших вирус часто фиксируют гипосмию, то есть снижение обоняния, или аносмию, когда способность чувствовать запахи теряется полностью.

— При заражении коронавирусом организм не может быстро погасить воспаление, и это состояние становится хроническим. Когда человек выздоравливает, он чувствует себя хорошо, у него пропадает высокая температура, слабость, а сниженное обоняние может остаться навсегда, — пояснил специалист.

Чтобы этого избежать, Зайцев рекомендует сразу после появления признаков заболевания получать не только противовирусное, но и симптоматическое лечение.

При воспалении и отёках слизистой носа врач советует прибегать к помощи противовоспалительных, антисептических, гормональных спреев и растворов на основе морской соли.

Отоларинголог добавил, что если у человека симптомы простуды проявляются летом, то, скорее всего, он заразился коронавирусом.