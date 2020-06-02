Шойгу пригласил министра обороны США на Парад Победы в Москву

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которого пригласил американского коллегу на Парад Победы в Москве 24 июня, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что Шойгу и Эспер обсудили меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, контроль над вооружениями, а также вопросы информационной и региональной безопасности.

Глава оборонного ведомства РФ предложил лидеру Пентагона объединить усилия в борьбе с пандемией. Он также выразил обеспокоенность в связи с разрушением США международных договоров, включая Договор по открытому небу.