Шойгу пригласил министра обороны США на Парад Победы в Москву

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером, в ходе которого пригласил американского коллегу на Парад Победы в Москве 24 июня, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что Шойгу и Эспер обсудили меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, контроль над вооружениями, а также вопросы информационной и региональной безопасности.
Глава оборонного ведомства РФ предложил лидеру Пентагона объединить усилия в борьбе с пандемией. Он также выразил обеспокоенность в связи с разрушением США международных договоров, включая Договор по открытому небу.
Напомним, в конце мая президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня — в дату, когда в 1945 году на Красной площади прошёл легендарный Парад Победителей. В Кремле рассказали, как президент РФ Владимир Путин и лидеры других государств будут наблюдать за Парадом Победы.