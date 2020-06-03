Трамп утверждает, что не прятался в бункере во время протестов

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне и не приказывал разогнать протестующих перед Белым домом. Об этом он заявил в интервью радио Fox.

— Меня там не было, — заверил политик. — Я спускался туда в дневное время. Это было в основном для инспекции, и это было совсем ненадолго.

Как обычно, Трамп обвинил во всём фейк-ньюс и пожаловался, что журналисты выставят в плохом свете "всё, что бы вы ни сделали".

Напомним, что, согласно правилам, президент страны спускается в бункер, когда Белый дом находится под угрозой. В нём укрывался вице-президент США Дик Чейни во время серии терактов 11 сентября 2001 года. Кроме того, в бункер спускался Джордж Буш — младший, когда поступила, как выяснилось позже, ложная информация об угоне самолёта террористами.