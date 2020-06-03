Посол РФ отверг обвинения в причастности Москвы к беспорядкам в США

Москва "не злорадствует" в связи с волной протестов в США. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, "это настоящая беда", потому что на улицах погибают люди.
— Мы видим, какие демонстрации, мы видим, какие акты предпринимаются со стороны мародёров, провокаторов, которые присоединяются к мирным демонстрантам, — отметил Антонов.
В то же время, по словам посла, "горько констатировать", что даже в ситуации, когда Америка столкнулась со столь серьёзными проблемами, её власти и СМИ пытаются во всём найти российский след.
— Они пытаются обвинить Россию в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США, подстёгиваем якобы то, что здесь происходит. Это всё неправда, — указал дипломат.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Напомним, причиной массовых беспорядков во многих городах США с конца прошлой недели стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в результате которого тот погиб. Мирная акция протеста в первый же день переросла в погромы, которые не утихали несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС и введена Национальная гвардия, ещё более чем в 40 городах объявлен комендантский час.