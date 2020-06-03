Посол РФ отверг обвинения в причастности Москвы к беспорядкам в США

Москва "не злорадствует" в связи с волной протестов в США. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, "это настоящая беда", потому что на улицах погибают люди.

— Мы видим, какие демонстрации, мы видим, какие акты предпринимаются со стороны мародёров, провокаторов, которые присоединяются к мирным демонстрантам, — отметил Антонов.

В то же время, по словам посла, "горько констатировать", что даже в ситуации, когда Америка столкнулась со столь серьёзными проблемами, её власти и СМИ пытаются во всём найти российский след.

— Они пытаются обвинить Россию в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США, подстёгиваем якобы то, что здесь происходит. Это всё неправда, — указал дипломат.