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Посол РФ отверг обвинения в причастности Москвы к беспорядкам в США

Анатолий Антонов раскритиковал публикации в американской прессе о том, что Россия якобы "стоит за сценой" и контролирует ситуацию.

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Фото © ТАСС / АР / Wong Maye-E

Москва "не злорадствует" в связи с волной протестов в США. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил посол России в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, "это настоящая беда", потому что на улицах погибают люди.

Мы видим, какие демонстрации, мы видим, какие акты предпринимаются со стороны мародёров, провокаторов, которые присоединяются к мирным демонстрантам, — отметил Антонов.

В то же время, по словам посла, "горько констатировать", что даже в ситуации, когда Америка столкнулась со столь серьёзными проблемами, её власти и СМИ пытаются во всём найти российский след.

Они пытаются обвинить Россию в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США, подстёгиваем якобы то, что здесь происходит. Это всё неправда, — указал дипломат.

Напомним, причиной массовых беспорядков во многих городах США с конца прошлой недели стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в результате которого тот погиб. Мирная акция протеста в первый же день переросла в погромы, которые не утихали несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС и введена Национальная гвардия, ещё более чем в 40 городах объявлен комендантский час.

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