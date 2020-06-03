Президент США Дональд Трамп хочет "ядерного пакта" с Россией. Об этом он заявил в интервью радио Fox.

— Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире, — сказал политик.

Напомним, что Договор СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений истекает в 2021 году, и США заявляют, что для его продления он должен включать Китай и целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.