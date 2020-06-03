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"Показатели впечатляют". Путин поддержал решение главы ХМАО Комаровой идти на новый срок

Стоит отметить, что в регионе нет прямых губернаторских выборов.

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Фото © ТАСС / Zuma

Президент России Владимир Путин поддержал решение действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой работать на посту главы региона ещё один срок.

Регион под вашим руководством развивается достаточно успешно. Показатели впечатляют. Не буду перечислять всё подряд... Всё даёт основания претендовать на избрание осенью, — сказал российский лидер.

Путин также обсудил с Комаровой ситуацию с коронавирусом в регионе и вопросы экономического развития.

Стоит отметить, что в ХМАО по закону нет прямых губернаторских выборов. Главу региона избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом.

Ранее Путин поддержал намерение главы Тамбовской области участвовать в предстоящих выборах губернатора региона.

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