"Показатели впечатляют". Путин поддержал решение главы ХМАО Комаровой идти на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал решение действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой работать на посту главы региона ещё один срок.

— Регион под вашим руководством развивается достаточно успешно. Показатели впечатляют. Не буду перечислять всё подряд... Всё даёт основания претендовать на избрание осенью, — сказал российский лидер.

Путин также обсудил с Комаровой ситуацию с коронавирусом в регионе и вопросы экономического развития.

Стоит отметить, что в ХМАО по закону нет прямых губернаторских выборов. Главу региона избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом.