НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Огонь в душе горит". Никитин рассказал Путину о намерении участвовать в выборах главы Тамбовской области

Президент поддержал решение действующего губернатора и пожелал удачи.

101
Post cover

Фото © ТАСС/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Тамбовской области Александра Никитина снова баллотироваться на пост губернатора. Действующий лидер региона отметил, что ряд вопросов, которые остались нерешёнными, "обязывают не находиться в стороне".

Огонь в душе горит, чтобы все проблемы разрешить, — подчеркнул Никитин.

Путин поддержал намерение губернатора области, отметив положительные тенденции в регионе.

Вы безусловно имеете полное право на переизбрание. Вам надо убедить в этом жителей региона, убедить, что все ваши шаги верные, и они сделают свой выбор, — сказал российский лидер.

Путин пожелал удачи Никитину на предстоящих выборах.

Авторы

Выбор редакции

Loading...