В США восхитились "русской мафией", которая отстояла от мародёров ресторан Pushkin Russia

Ресторан под названием Pushkin Russia не пострадал в результате массовых беспорядков, уже который день продолжающихся в США, благодаря "русской мафии" на страже.

Инцидент произошёл в Сан-Диего. В знаменитый город-курорт добралась волна беспорядков, от нападений мародёров пострадали многие заведения и магазины. Впрочем, ресторан Pushkin Russia, расположенный на Шестой авеню, остался цел. А всё благодаря десятку крепких мужчин, которые охраняли здание от хулиганов. Их в свою очередь уже окрестили в Сети членами "русской мафии".

Снимок, который распространили в Сети и некоторых СМИ, сопровождается надписью на английском языке: "Русская мафия в полном составе обороняется". Смогли ли молодые люди отвадить мародёров, не уточняется. Но, судя по их внушительному виду, у них всё получилось.

Напомним, массовые протесты в США идут уже седьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и крадут одежду, технику, бытовую электронику, ювелирные изделия.