Мишустин представил Путину план по восстановлению экономики. Он включает три этапа и обойдётся в 5 трлн рублей

Мишустин заявил, что план предполагает активную политику в сфере занятости. Всего в нём три этапа. Первый — стабилизировать ситуацию и не допустить падения доходов граждан. Согласно следующему этапу, планируется до второго квартала 2021 года обеспечить рост доходов россиян до уровня, который сопоставим со значением прошлого года. А третий этап предполагает выход на траекторию роста к концу 2021 года.