Мишустин представил Путину план по восстановлению экономики. Он включает три этапа и обойдётся в 5 трлн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту РФ Владимиру Путину план по восстановлению экономики страны. Он предусматривает восстановление доходов граждан и их трудоустройство.
Мишустин заявил, что план предполагает активную политику в сфере занятости. Всего в нём три этапа. Первый — стабилизировать ситуацию и не допустить падения доходов граждан. Согласно следующему этапу, планируется до второго квартала 2021 года обеспечить рост доходов россиян до уровня, который сопоставим со значением прошлого года. А третий этап предполагает выход на траекторию роста к концу 2021 года.
Стоимость реализации плана по восстановлению экономики составит около 5 триллионов рублей.
Владимир Путин отметил, что важно решить сегодняшние острые проблемы и обеспечить уверенное движение вперёд на долгосрочную перспективу. Глава РФ также подчеркнул, что цель государства сейчас не только стабилизировать ситуацию в экономике, главное — поддержать граждан и компании.