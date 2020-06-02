"Юморной дядька". Бывшая коллега рассказала Лайфу о задержанном в Петербурге педофиле

Бывшая коллега подозреваемого в педофилии начальника радиостанции научно-исследовательского судна в беседе с Лайфом рассказала, что никогда не замечала за мужчиной ничего подозрительного.

По её словам, у Сергея было отличное чувство юмора, он создавал исключительно положительное впечатление о себе. Однако и у него была пагубная привычка — он частенько злоупотреблял выпивкой, однако более серьёзные проступки за ним никогда не наблюдались.

— Выпить любил, но вот педофилия... Я в шоке, не могу в это поверить. Только положительные впечатления о нём, юморной дядька. Из минусов — только алкоголь, — сказала она.