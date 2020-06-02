Памфилова — о голосовании по почте: Это позавчерашний век

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объяснила отказ от проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ с помощью почты тем, что такой формат является "позавчерашним веком, определённым анахронизмом" и несёт в себе много рисков.

— Мы изучили внимательно опыт стран, где это широко применяется, убедились, что в основном это голосование сопровождается скандалами различными, ставится под сомнение, что невозможно проверить, невозможно наблюдать, невозможно предотвратить те или иные фальсификации, — сказала она на заседании ЦИК, отметив, что законодатель предусмотрел возможность голосования по почте на всякий случай.

По словам председателя Центризбиркома, такой формат волеизъявления был забракован для проведения общероссийского голосования ещё и потому, что сопряжён с большим количеством контактов и несёт много рисков с точки зрения санитарных норм.