Путин назначил нового главу московской полиции. Им стал Игорь Зиновьев

Президент России Владимир Путин назначил нового главу московской полиции. Им стал замначальника столичного главка МВД Игорь Зиновьев, сообщает пресс-служба ведомства. В свою очередь полицию ЦАО Москвы с сегодняшнего дня возглавил полковник полиции Станислав Сулаков. Ранее он руководил Центром по противодействию экстремизму.

— Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов в режиме видеоконференции уже представил личному составу новых руководителей, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве.

Генерал-майор Зиновьев родился в Москве в 1964 году, в органах внутренних дел служит с 1985 года, начав с должности оперуполномоченного угрозыска. В 1989 году он окончил Высшую школу милиции МВД СССР, а с 2000 года занимал руководящие должности.