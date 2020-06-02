Шойгу рассказал, кого допустят к участию в Параде Победы

Участвовать в Параде Победы 24 июня будут здоровые военнослужащие, у большей половины из которых уже есть иммунитет к CoViD-19. Об этом рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания он также потребовал исключить контакты личного состава парадных расчётов с военнослужащими и гражданскими лицами, не участвующими в тренировках.

Глава ведомства подчеркнул, что при подготовке парада в условиях ситуации с коронавирусом был разработан ряд противоэпидемиологических мероприятий, направленных на защиту здоровья личного состава.

— В местах размещения каждого парадного расчёта развёрнуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами. Подразделения РХБ-защиты проводят дезинфекцию территории и техники, — приводит его слова ТАСС.

Шойгу уточнил, что оборонное ведомство пригласило поучаствовать в мероприятии подразделения 19 армий мира. По его словам, в Параде Победы на Красной площади будет задействовано около 14 тысяч человек, среди них — более 800 юнармейцев и воспитанников довузовских учебных заведений.

Всего в торжественных шествиях в девяти городах-героях и 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и объединений, должны принять участие 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.