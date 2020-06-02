Главный храм Вооружённых сил РФ откроют 22 июня

Главный храм Вооружённых сил РФ, построенный в парке культуры и отдыха "Патриот", откроется 22 июня. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

— Ещё одно долгожданное для всех нас событие состоится 22 июня, — сказал глава оборонного ведомства.

Церемония открытия храма, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также подвигам русского народа во всех войнах, состоится в День памяти и скорби. Памятная дата ежегодно отмечается 22 июня в России, Белоруссии и на Украине в годовщину начала Великой Отечественной войны.

В ходе церемонии, добавил Шойгу, будут торжественно открыты не только главный храм Вооружённых сил, но и музейный комплекс "Дорога памяти", где на основе специальных технологий представят имена и фотографии участников Великой Отечественной.