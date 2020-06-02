В Кремле уверены, "остатки пандемии" не скажутся на явке на голосовании по поправкам в конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пандемия коронавируса, которая уже ослабевает, не повлияет на явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
— Эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается. Вы видите, что на улицах во всей стране всё больше и больше людей. И с большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель ситуация существенно улучшится. Поэтому не думаем, что эти остатки эпидемситуации будут негативно сказываться на явке, — отметил Песков.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что прогнозировать проценты явки не хотел бы.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. При этом пройдёт голосование очно — от идеи провести его по почте ЦИК отказалась.