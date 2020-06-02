Лайф узнал подробности смерти трёхкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу

Трёхкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер покончил жизнь самоубийством. Как стало известно Лайфу, тело мужчины обнаружила его супруга.

Трагедия произошла 31 мая в поселении Высоковск городского округа Клин. 55-летний Трайбер жил там с 33-летней женой и маленькой дочерью. Как сообщил источник, пара жила душа в душу, поэтому ничего не предвещало беды: за несколько дней до инцидента спортсмен занимался семьёй и хозяйством.

Однако в тот злополучный день Трайбер отправил родным и близким сообщения с извинениями, после чего на связь так и не вышел.

Организацией похорон занимается сын спортсмена. Церемония прощания с Трайбером назначена на среду, третьего июня.